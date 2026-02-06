La Copa del Rey conocen los emparejamientos para semifinales

Viernes, 06 Febrero 2026 16:44

Ya se conocen los emparejamientos de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre. Habrá derbi vasco.

Tras sortearse inicialmente el cuadro femenino, llegaría el turno de la Copa de SM el Rey.

La Copa del Rey Mapfre ya conoce su camino rumbo a la gran final que se celebrará en el Estadio La Cartuja el tercer fin de semana de abril.

FC Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid y Real Sociedad ya saben lo que es alzar el trofeo con más solera de nuestro deporte.

El conjunto catalán es el más laureado de la historia de la Copa de SM el Rey con 32 trofeos, el más reciente, conquistado la pasada temporada ante el Real Madrid CF.

El Athletic Club persigue a los azulgrana con 24 títulos, habiéndose impuesto en 2024 contra el RCD Mallorca.

Por su parte, el Atlético de Madrid busca su undécima corona para volver a saborear sus mieles trece años después.

La Real Sociedad, bicampeona de Copa, logró levantar por última vez el trofeo en 2020, tras imponerse al Athletic Club en La Cartuja.

El azar ha querido emparejar al Atlético de Madrid con el FC Barcelona y al Athletic Club con la Real Sociedad.

Rojiblancos y azulgrana reeditarán la semifinal del pasado curso que, en un festival de goles, terminó con el pase de los azulgrana a la gran final (5-4).

Por otro lado, un derbi vasco servirá para repartir el segundo billete con destino Sevilla.

Las semifinales de la Copa del Rey Mapfre se disputarán a doble partido, jugándose los encuentros de ida entre el 10 y el 12 de febrero en el Metropolitano y San Mamés y quedando para la primera semana de marzo los duelos de vuelta en el Camp Nou y Anoeta.

En menos de un mes se conocerán los dos grandes protagonistas de la finalísima que se celebrará el fin de semana del 18 y 19 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla en la que será la enésima fiesta del fútbol español.