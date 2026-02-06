IU alerta de la peor evolución de la pobreza en cinco años en Castilla y León

Viernes, 06 Febrero 2026 17:07

Izquierda Unida Castilla y León ha señalado la necesidad de actuar ante un aumento sostenido del riesgo de pobreza en la Comunidad.

La Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) marca su peor evolución de la tasa de pobreza en los últimos cinco años, en claro contraste con la tendencia general de mejora registrada en el conjunto del Estado.

IU ha apuntado a la responsabilidad de las políticas del PP en este declive y demanda empleo digno y salarios justos.

Castilla y León ha alcanzado máximos de pobreza y exclusión social no vistos en la última década.

Según apuntan los datos del INE, se sitúa como la comunidad con peor evolución relativa desde 2020, mientras que la media nacional ha logrado reducir la tasa de pobreza en el mismo periodo.

“Esta divergencia evidencia que el problema no es coyuntural ni inevitable, sino el resultado directo de decisiones políticas concretas”, ha declarado Juan Gascón, candidato a la presidencia de la Junta de IU por la coalición “En Común”.

Mientras en España la tasa de pobreza muestra una tendencia a la baja, en Castilla y León crece de forma sostenida

. Con ello consolida una brecha social cada vez mayor. Lejos de ser un territorio “resiliente”, IU ha denunciado en un comunicado que la comunidad se está quedando atrás, especialmente para jóvenes, trabajadores con salarios bajos, mujeres y población rural. “Mañueco dijo que quería a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir, de momento sólo encontramos datos en el vagón de cola”, afirma Gascón.

Izquierda Unida ha señalado que este aumento de la pobreza va acompañado de tres fracasos estructurales del actual modelo del Partido Popular.

Además han apuntado un estancamiento en la creación de empleo, especialmente fuera de las capitales.

También una pérdida en la evolución de los salarios, que también pierden al ritmo del coste de la vida y la tendencia del estado. Por último, la que denominan como una inacción absoluta en políticas públicas de vivienda, ante lo que proponen un parque de vivienda pública suficiente que pueda contener lo que consideran uno de los principales factores de empobrecimiento.

“Para Izquierda Unida, la pobreza en Castilla y León no es un accidente, sino la consecuencia de años de políticas que han priorizado la inercia, la desregulación y el abandono de lo público”, ha afirmado Gascón.

La organización ha reclamado un cambio de rumbo urgente: empleo digno, salarios justos, una política de vivienda valiente y una red de protección social fuerte que garantice condiciones de vida dignas para toda la población.

Para IU, intervenir en política industrial y de empleo, poner en marcha las políticas necesarias para garantizar una vivienda digna y hacer más efectivas y accesibles las políticas sociales, suponen las tres líneas de acción para corregir esta situación.

“Castilla y León no puede resignarse a liderar los peores indicadores sociales del país. La pobreza se combate con políticas públicas, no con discursos autocomplacientes”, ha sentenciado Gascón.