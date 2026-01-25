Verdes EQUO vuelve a reclamar reducir la jornada laboral para vivir bien

Domingo, 25 Enero 2026 14:48

El Partido Verde, Verdes EQUO Castilla y León, ha celebrado este fin de semana en Burgos una Jornada sobre Ecología titulada “Vivir mejor”. Entre las conclusiones más apoyadas, se encuentra la reducción de la jornada laboral,

Durante esta jornada el director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, José Ramón Becerra Carollo, que es –a su vez- coportavoz estatal del Partido Verde, ha dado cuenta de la amplia tarea regulatoria de su departamento en materia de bienestar animal, principalmente mascotas domésticas, y del proyecto de ley en el que se está trabajando para la protección de los derechos de los grandes simios, la denominada “Ley Jane Goodall”.

Asímismo, el Partido Verde ha recogido diversas propuestas de asociaciones y colectivos en numerosas materias, como promocionar la agricultura ecológica mediante los huertos urbanos para reconectar con lo rural y poner en valor el suelo productivo y la calidad del agua, el aire y los alimentos que sostienen la vida.

También se han recogido las expectativas de crecimiento de la movilidad individual sostenible, que pasa por el coche eléctrico compartido (carsharing) y que se ampliará en el futuro

con los vehículos sin conductor guiados por IA, liberando espacio en las ciudades para la gente.

El desarrollo inapropiado de las energías renovables: fotovoltaica, eólica o biogás, de espaldas al territorio y perjudicando gravemente el ámbito rural, con un enfoque exclusivamente especulativo y desaprovechando la transición energética en beneficio de las personas y los municipios, fue otro de los asuntos ampliamente abordados.

Sobre la mesa, numerosas estrategias, análisis y experiencias han puesto de manifiesto que puede modificarse la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno, construyendo sociedades más justas y democráticas y cuidando, al mismo tiempo, el medio en el que vivimos.

Entre las conclusiones más apoyadas está la reducción de la jornada laboral, que es hoy posible sin perjudicar la productividad, liberando tiempo para actividades no remuneradas como

los cuidados, la formación, el ocio o la participación ciudadana, que impactaría muy positivamente sobre la salud y la felicidad de la ciudadanía.

Todas estas cuestiones hacen necesario un enfoque político que pone de manifiesto, a juicio del Partido Verde, Verdes EQUO, la utilidad de sus propuestas y su contribución al debate en los ámbitos institucionales, como ya sucede en el espacio de la Unión Europea, en menor medida aún en España.