EducaDuero llega a más de 2.000 alumnos de la cuenca

Lunes, 26 Enero 2026 19:19

El programa de educación ambiental de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), EducaDuero, llegará este curso a 2.227 alumnos de 53 centros escolares de la demarcación hidrográfica del Duero.

Se trata de un proyecto integral que se desarrolla con una visión eminentemente práctica y participativa- a pie de río-y con la ayuda de las nuevas tecnologías.

Del total de jornadas concedidas, el programa ‘Guardianes del Duero’, que pretende dar a conocer las labores que llevan a cabo los Guardas Fluviales y Agentes Medioambientales, y la propia CHD, contará con la participación de 947 alumnos de 4º y 5º de Primaria de 24 centros.

´AcuaTICS´, que introduce a los escolares en las nuevas tecnologías utilizadas por el Organismo como gestor de las aguas del Duero, tiene prevista la participación de 797 escolares de 3º y 4º de Educación Secundaria correspondientes a 20 centros educativos.

Tres colegios de Educación Especial formarán parte del programa ´La invasión del Planeta Azul´, con talleres, juegos y dinámicas adaptadas que llegarán a 225 alumnos.

Actividades que se unen a las previstas en el proyecto de visitas a presas del Estado gestionadas por la CHD, con 94 alumnos de cuatro centros de la cuenca y al de ´Aulas Flotantes´, que supone una toma de contacto con los ecosistemas fluviales desde la ribera del río y que llegará a 164 alumnos de Primario y la ESO de tres centros educativos de la demarcación.

Conocimiento, concienciación y cercanía

El programa de educación ambiental de la CHD ´EducaDuero´ tiene la finalidad de proporcionar información y formación sobre cómo cuidar, proteger y conservar los ecosistemas fluviales de la demarcación hidrográfica y poner en valor sus infraestructuras (presas).

Su objetivo es conseguir las 5 C: Conocimiento, cercanía, concienciación, colaboración y comunicación.