Ribera del Duero consolida su posicionamiento internacional en ferias de París y Düsseldorf

Martes, 27 Enero 2026 08:44

La Denominación de Origen Ribera del Duero participará en Wine Paris y ProWein 2026, dos de los principales encuentros internacionales del sector del vino, con el objetivo de consolidar su posicionamiento en los mercados exteriores y continuar impulsando la gestión comercial internacional de sus bodegas.

Ambas ferias constituyen una plataforma estratégica para el contacto directo con prescriptores, importadores, distribuidores y profesionales del sector procedentes de todo el mundo, y se han consolidado como espacios clave para el intercambio comercial y el conocimiento de las principales regiones vitivinícolas del mundo.

Del 9 al 11 de febrero de 2026, París acogerá una nueva edición de Wine Paris, una feria que, desde su creación en 2019, ha crecido hasta convertirse en una de las citas imprescindibles del calendario profesional internacional.

En su última edición reunió a más de 5.000 expositores y superó los 52.000 visitantes profesionales, con representación de 154 países productores.

En este contexto, el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero contará con un stand institucional personalizado en el Pabellón 6, Stand nº 6H153, concebido como un espacio representativo de la denominación.

El stand albergará un Wine Boulevard, un túnel del vino de cata libre, en el que se presentará una cuidada selección de más de 170 vinos procedentes de más de 80 bodegas de la denominación, disponibles para su degustación por el público profesional.

ProWein 2026, escaparate global del vino

La participación de Ribera del Duero continuará en ProWein 2026, que se celebrará del 15 al 17 de marzo en Düsseldorf.

Considerada una de las ferias monográficas de vinos y bebidas espirituosas ineludibles, ProWein reunió en su edición de 2025 a cerca de 4.200 expositores de 65 países y a unos 42.000 visitantes profesionales de 128 países.

La D.O. Ribera del Duero dispondrá de un stand especial en el Hall 6, Stand nº 6F103, bajo la imagen conjunta de la denominación. Al igual que en Wine Paris, el espacio incluirá un Wine Boulevard en el que se ofrecerá la posibilidad de catar más de 170 vinos de Ribera del Duero, reflejo de la diversidad de estilos, elaboraciones y territorios que conforman la denominación.

Ambos espacios de cata estarán atendidos por personal del Consejo Regulador y por el sumiller Diego González, profesional con una amplia trayectoria en el ámbito de la sumillería y la divulgación del vino.

Su presencia en ambos Wine Boulevards contribuirá a ofrecer una experiencia de cata rigurosa y contextualizada, alineada con los estándares de calidad y excelencia de la D.O. Ribera del Duero.