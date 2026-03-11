El centro penitenciario de Soria, sin médicos, pendiente de proceso selectivo

Miércoles, 11 Marzo 2026 19:54

El Gobierno de España confía en un proceso selectivo para el cuerpo facultativo de Sanidad Penitenciaria para cubrir la falta de profesionales en el centro penitenciario de Soria.

Así lo asegura el Gobierno a la senadora popular por Soria Cristina Rubio, que se interesó por escrito a la falta de médicos en la plantilla del centro penitenciario de Soria, las razones que han motivado esta carencia y las medidas que se han adoptado para solucionar el problema.

El Gobierno ha contestado a la senadora popular que la ocupación actual del centro penitenciario de Soria por población reclusa es de 287 internos, lo que supone menos del 50 porciento de la capacidad total que tiene prevista.

Para la atención de los reclusos, se dispone de tres efectivos enfermeros y se están llevando a cabo “diversas y constantes” actuaciones para dotar de efectivos a los puestos de trabajo de médico.

A tal efecto, se encuentra en tramitación un proceso selectivo por el sistema general de acceso libre para el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, convocado por resolución de la Subsecretaria el pasado 27 de octubre de 2025, en el que se ofertan un total de 44 plazas de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria y Medicina Interna, que, “en la medida que se cubran, permitirán dotar de efectivos a los centros penitenciarios, entre ellos el de Soria”.