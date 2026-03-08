Soria ¡Ya! reivindica papel de mujer rural como pilar de pueblos de la provincia

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la candidata número 2 de Soria ¡Ya! a las Cortes de Castilla y León, Inmaculada Ramos, ha reivindicado este domingo el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el medio rural y ha reclamado a las administraciones públicas políticas concretas que reconozcan y respalden su contribución al mantenimiento de la vida en los pueblos.

Ramos ha destacado que, en una provincia como Soria, la mujer rural es «uno de los pilares que sostienen nuestros pueblos». Su trabajo, muchas veces invisible, mantiene la vida económica, social y comunitaria de numerosos municipios y resulta clave para que los pueblos sigan teniendo futuro.

La candidata de Soria ¡Ya! ha señalado que las mujeres han sido y siguen siendo determinantes para fijar población, mantener abiertos negocios, impulsar proyectos y sostener redes comunitarias que hacen posible la vida en el medio rural.

"También son fundamentales para atraer nuevos habitantes y para garantizar el relevo generacional en nuestros pueblos", ha afirmado.

Sin embargo, Ramos ha criticado que esta realidad no se corresponda con la atención que reciben por parte de las administraciones públicas.

"A pesar de que existen algunas iniciativas, siguen siendo claramente insuficientes para afrontar los retos que viven las mujeres en el medio rural", ha señalado, añadiendo que con demasiada frecuencia estas políticas "se quedan en anuncios o programas puntuales que no terminan traduciéndose en oportunidades reales".

En este sentido, ha defendido que apoyar a la mujer rural no es solo una cuestión de igualdad, sino también una condición imprescindible para garantizar el futuro de los pueblos de la provincia.

"Si queremos frenar la despoblación y asegurar que nuestros municipios sigan teniendo vida, las mujeres deben estar en el centro de las políticas públicas", ha afirmado.

Por ello, desde Soria ¡Ya! han reclamado medidas reales que faciliten el emprendimiento, la conciliación, el acceso a servicios y las oportunidades laborales en el medio rural.

"Defender a la mujer rural es defender el futuro de nuestros pueblos", ha concluido Ramos.