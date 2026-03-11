Las exportaciones de 2025 confirman solidez internacional de vinos de D.O. Ribera del Duero

Miércoles, 11 Marzo 2026 08:27

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha resaltado los datos de exportación correspondientes a 2025, un ejercicio en el que la denominación ha vuelto a demostrar la solidez de su posicionamiento internacional en un contexto especialmente exigente para el comercio mundial del vino.

Durante el pasado año, las exportaciones de vinos de Ribera del Duero registraron un ligero descenso del 1,9 por ciento en volumen respecto al ejercicio anterior, una evolución significativamente más favorable que la experimentada por el conjunto del sector vitivinícola español, especialmente si se tiene en cuenta que la práctica totalidad de nuestras exportaciones corresponde a vinos tintos.

Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) analizados por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), las exportaciones españolas de vino cerraron 2025 con un descenso del 3,4 por ciento en volumen.

Si se analiza específicamente el comportamiento de los vinos españoles envasados con denominación de origen, segmento en el que compiten los vinos de Ribera del Duero, la caída alcanza el 9,9 por ciento, lo que refleja la mayor solidez internacional de los vinos de Ribera del Duero en un ejercicio complejo para el comercio internacional.

“En un contexto marcado por la inestabilidad global y las tensiones comerciales, la denominación ha logrado amortiguar el impacto gracias a su apuesta estratégica por la calidad, la diferenciación, el prestigio y el valor añadido de sus vinos”, ha declarado Miguel Sanz, director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

“Seguiremos reforzando nuestra estrategia de promoción exterior para consolidar nuestra presencia en los mercados clave y continuar acercando los vinos de Ribera del Duero a nuevos consumidores en todo el mundo”, ha añadido Sanz.

Suiza, México y Estados Unidos, principales mercados internacionales

Por mercados, Suiza se mantiene como el principal destino de los vinos de Ribera del Duero, con más de 2 millones de litros exportados en 2025.

Le sigue México, que consolida su segunda posición con más de 1,6 millones de litros. Y, Estados Unidos, que se sitúa como tercer mercado con 1,2 millones de litros exportados el año pasado.

Asimismo, varios mercados han registrado una evolución positiva para la denominación.

Destacan los crecimientos en Alemania (+30,7%), Puerto Rico (+12,5%), Suecia (+10,8%), México (+5,4%) o República Dominicana (+2,7 %).

Actualmente, los vinos de Ribera del Duero están presentes en más de 100 países, lo que confirma el creciente grado de internacionalización de la denominación.

La exportación se ha convertido en una prioridad estratégica para las bodegas, como demuestra que 245 de las 316 bodegas inscritas realizaron actividad exportadora durante 2025.

En términos globales, las exportaciones representan el 18% de la producción total de la denominación, lo que evidencia el importante potencial de crecimiento en los mercados internacionales.

Con este objetivo, el Consejo Regulador continúa reforzando su estrategia de promoción exterior mediante campañas en 11 mercados estratégicos: Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, China, Suiza, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica. En conjunto, estos países concentran el 72% de las exportaciones de Ribera del Duero.

Ribera del Duero reafirma así su posicionamiento como una denominación de referencia, capaz de mantener la fortaleza de su presencia internacional gracias al prestigio, la calidad y el valor añadido de sus vinos.