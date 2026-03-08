CSIF pide reconocer y crear representante sindical especializado en igualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en la celebración del 8M, ha insistido hoy en que hay que reconocer y crear la figura de la delegada o delegado sindical especializado en Igualdad y lucha contra la violencia de género, “cubriendo así un vacío clamoroso en el ámbito laboral”.

También ha exigido que se refuercen los protocolos contra el acoso sexual en administraciones y empresas privadas, y terminar con la discriminación de género.

En este sentido, CSIF ha subrayado que trabajará para incluir estos objetivos en el desarrollo del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, que se aprobó recientemente.

“Al igual que en el nuevo Pacto de Estado sobre Violencia de Género que ha aprobado el Congreso, se han tenido en cuenta las propuestas de este sindicato independiente, para que las y los representantes sindicales participen de manera activa en la prevención y detección de los casos de violencia de género·, ha afirmado CSIF.

Sin embargo, ha asegurado que esa tarea debe complementarse con la existencia de las delegadas y delegados especializados en igualdad, que vigilen aspectos como la brecha salarial y el techo de cristal o la conciliación.

CSIF va a promover una revisión de los protocolos de acoso y para ello se va a dirigir, tanto a la Administración General del Estado, el Ministerio de Función Pública, como a las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos.

Con el lema ‘Todo Por Todas’, delegados de la Unión Provincial de Soria ha llevado a cabo una concentración simbólica para conmemorar el 8M.