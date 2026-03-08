Rocío Lucas destaca que para el Partido Popular la igualdad real no es un eslogan

La candidata por Soria del Partido Popular, Rocío Lucas, ha destacado en la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que para su formación la igualdad real no es un eslogan y como ejemplo ha dejado claro que la única candidatura en Soria con opciones encabezada por una mujer, es la del PP, como ya ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas.

Lucas, acompañada del resto de mujeres de la candidatura, ha compartido un acto en Burgos con el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde se ha reconocido a todas las mujeres que con su esfuerzo impulsan el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades.

Por la tarde ha disfrutado, acompañada de compañeras del Partido Popular de Soria, del encuentro futbolístico en los Pajaritos entre el Club Deportivo San José y el Club Deportivo Parquesol de la Tercera Federación de Fútbol femenino, destacando la importancia de la igualdad también en el mundo del deporte.

Lucas ha señalado que el 8 de marzo es un día para reconocer, agradecer y reivindicar a todas las mujeres, valorando el esfuerzo de aquellas que con su trabajo, talento y determinación sostienen e impulsan a nuestro país. Dando las gracias a quienes abrieron camino, rompiendo barreras, superando prejuicios y haciendo valer su capacidad.

El Partido Popular trabaja en favor de la generación de mujeres mejor formadas de nuestra historia.

Mujeres que destacan en la universidad, lideran proyectos empresariales, investigan, innovan, emprenden y trabajan en nuestros hospitales, en nuesras aulas, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el campo, en la industria, en el comercio y en todos los ámbitos de la sociedad.

El PP quiere ponderar el liderazgo femenino como un elemento clave para el crecimiento y la competitividad de España. Las organizaciones, empresas e instituciones que cuentan con mujeres en puestos de responsabilidad amplían su visión y toman decisiones más completas y ajustadas a la realidad. El talento femenino no es una cuota, es una oportunidad que España no puede permitirse desaprovechar.

Por ello, el PP defiende una igualdad real, sin confrontación ni ideologías excluyentes. Una igualdad que no enfrente a mujeres y hombres, sino que los comprometa juntos en un objetivo común. Una igualdad que garantice seguridad, oportunidades y libertad.

Rocío ha querido poner el foco en que la conciliación sigue siendo la gran asignatura pendiente en España. Demasiadas mujeres se ven obligadas a elegir entre su carrera profesional y su deseo de formar una familia, renunciando a oportunidades laborales por falta de apoyo, y ven cómo la maternidad se convierte en un freno, en lugar de ser reconocida como una aportación esencial a la sociedad.

Desde el Partido Popular se ha presentado la mejor ley de nuestra historia en este ámbito, en la que apostamos por las ayudas específicas a la familia y a la maternidad, por los incentivos a la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, por la flexibilidad horaria en el terreno laboral y, de forma determinante, por la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.

Desgraciadamente, esta iniciativa está bloqueada en el Congreso, pero nos reafirmamos en el compromiso de aprobarla desde el Gobierno. El apoyo a la conciliación no es gasto; es inversión en el futuro de todos.

El verdadero avance no consiste en decir a las mujeres cómo deben vivir, sino en garantizar que cada una pueda decidir su propio camino: libertad para desarrollar una carrera profesional, para emprender, para formar una familia y para elegir su proyecto de vida sin presiones ni obstáculos.

El programa electoral del PP para estas elecciones autonómicas recoge una amplia batería de medidas destinadas a conseguir una igualdad real de oportunidades.

Se creará el Espacio de Innovación para el Empleo de la Mujer, se elaboraran proyectos de apoyo a la Mujer Rural Emprendedora, se pondrá en marcha el programa FP STEAM Talent Girl, se desarrollará un Plan de promoción del deporte femenino en edad escolar, y se incorporará a más empresas a la Red de Empresas Comprometidas con la Igualdad.

En el ámbito sanitario, Mañueco ha anunciado hoy el desarrollo de los programas específicos “Mujer 50+” y “Mujer 70+”, destinados a mejorar la atención a los aspectos específicos de la salud femenina en esas franjas de edad. Estos programas incluirán medidas orientadas a la detección precoz y prevención de enfermedades específicas de la mujer, así como la promoción de hábitos de vida saludables, el cuidado de la salud emocional y la atención a situaciones de soledad no deseada.

El candidato popular ha destacado nuevas medidas de apoyo al emprendimiento y al empleo femenino. Entre ellas, ha recordado que las mujeres que inicien una actividad como autónomas podrán beneficiarse de la tarifa cero durante los primeros 18 meses de actividad, y ha señalado que también se cubrirá durante un año la cotización a la Seguridad Social en caso de contratación.

Además, ha anunciado la presencia femenina en los sectores tecnológicos y científicos, facilitando el acceso de las mujeres a titulaciones y programas de FP vinculados a los ámbitos científicos y tecnológicos.

Mañueco ha destacado también nuevas medidas de apoyo a las mujeres en el ámbito rural y en el sector agrario. En este sentido, ha anunciado que se incrementará en un 15 % el apoyo al pago joven de las ayudas de la PAC para mujeres jóvenes agricultoras, así como la creación de una nueva línea de ayudas destinada a facilitar la incorporación al sector agrario de personas mayores de 40 años, con especial atención al papel de las mujeres en el medio rural.