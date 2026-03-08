Soria ¡Ya! denuncia 43 años de promesas incumplidas en infraestructuras

El candidato de Soria ¡Ya! a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha denunciado este domingo la falta de inversiones reales en infraestructuras en la provincia de Soria durante los últimos cuarenta años.

En declaraciones realizadas durante la jornada informativa instalada por la formación, Ceña ha criticado que «cuarenta y tres años de gobiernos del PSOE y del PP no han servido para resolver los problemas de infraestructuras que sufre Soria», y ha defendido que la provincia necesita decisiones políticas que corrijan décadas de abandono institucional.

Ceña ha señalado que las infraestructuras siguen siendo uno de los principales déficits estructurales de la provincia y un factor determinante en la pérdida de oportunidades económicas y de población.

"Son cuarenta y tres años de incumplimientos, de promesas que no se han ejecutado en Soria", ha afirmado, insistiendo en que muchas de las obras anunciadas por las administraciones nunca han llegado a iniciarse.

El candidato de Soria ¡Ya! ha recordado que esta situación no es casual, sino el resultado de una política territorial que ha dejado a la provincia fuera de las prioridades inversoras.

"Durante décadas se ha votado a los mismos partidos y el resultado es que seguimos con carreteras que no se empiezan nunca», ha explicado.

En este sentido, ha defendido que la comunidad necesita un cambio en la forma de hacer política y ha apelado a que los sorianos «se rebelen» frente a una situación que considera injusta para el territorio.

"No importa tanto la ideología política como los servicios, las infraestructuras o los hospitales que necesitan los ciudadanos", ha señalado.

Soria ¡Ya! ha recordado que su programa electoral plantea una serie de actuaciones concretas para mejorar la red viaria de la provincia, entre ellas la transformación en carretera 2+1 de la CL-101 entre Ágreda y Almazán y de la CL-116 entre Monteagudo de las Vicarías, Almazán y El Burgo de Osma, así como la mejora de numerosos tramos de la red autonómica que presentan problemas de seguridad o capacidad.

La formación también propone actuaciones como la mejora de carreteras provinciales clave, la construcción de enlaces más seguros en puntos conflictivos o el estudio de nuevas autovías autonómicas que conecten Soria con Burgos y con Segovia, con el objetivo de mejorar la vertebración territorial y la seguridad vial en la provincia.

Ceña ha insistido en que estas actuaciones no son proyectos teóricos, sino infraestructuras necesarias para garantizar la movilidad y el desarrollo económico del territorio. «Las infraestructuras no son solo asfalto o ingeniería, son decisiones políticas que determinan qué territorios cuentan y cuáles quedan fuera del mapa», ha señalado.

Finalmente, el candidato ha defendido el papel de Soria ¡YA! como una fuerza capaz de influir en la política autonómica para que los intereses de la provincia se tengan en cuenta. «Soria ¡YA! no será un partido de gobierno, pero sí puede ser un partido de influencia que obligue a que las cosas cambien en Soria», ha afirmado.