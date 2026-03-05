Soria ¡Ya! exige garantizar la cobertura en toda la provincia para cerrar la brecha digital

Jueves, 05 Marzo 2026 14:35

La conectividad digital constituye uno de los pilares del programa electoral de Soria ¡Ya!, que considera imprescindible garantizar el acceso a internet y a la telefonía móvil en todo el territorio si se quiere combatir la despoblación y facilitar el desarrollo económico de la provincia

La plataforma plantea asegurar conexiones de banda ancha de al menos 100 Mbps en todos los municipios, de modo que empresas, autónomos y ciudadanos puedan desarrollar su actividad en igualdad de condiciones con otras zonas del país.

Soria ¡Ya! ha denunciado hoy en un comunicado que el despliegue de redes de alta velocidad en la provincia ha estado marcado durante años por promesas incumplidas y retrasos, pese a los reiterados anuncios de los distintos gobiernos del Partido Popular y del PSOE.

A juicio de la formación, la realidad en muchos municipios demuestra que la conectividad sigue siendo deficiente y que numerosos pueblos continúan sin acceso a redes de calidad.

La candidatura sorianista considera que esta situación refleja la falta de prioridad que PP y PSOE han dado a la provincia durante décadas, pese a que la conectividad digital es hoy un elemento básico para el desarrollo económico, el teletrabajo, la educación o el acceso a servicios públicos.

Además, Soria ¡YA! critica que Vox no haya planteado ni una sola propuesta para mejorar la conectividad en la provincia, pese a tratarse de una de las carencias más evidentes del territorio.

El programa de los sorianistas también propone reforzar la cobertura de telefonía móvil en las zonas rurales, donde todavía existen numerosos municipios y carreteras con importantes problemas de señal.

Soria ¡Ya! ha advertido que amplias zonas de la provincia sufren graves carencias de conectividad, tanto en acceso a internet como en cobertura móvil 4G y 5G. Comarcas como Tierras Altas, el entorno de Tiermes o buena parte del sur de la provincia continúan registrando importantes déficits de señal que dificultan la actividad económica, el teletrabajo o incluso la seguridad en carretera.

La formación subraya además que estos problemas no se limitan a las zonas más despobladas, sino que también se registran en áreas próximas a núcleos urbanos de mayor tamaño, como ocurre en localidades del alfoz de Soria capital, donde todavía existen dificultades de cobertura o acceso a conexiones de calidad. A su juicio, esta situación demuestra que la brecha digital afecta a toda la provincia.

En este sentido, Soria ¡Ya! ha recordado que en la pasada legislatura logró que las Cortes de Castilla y León aprobaran una iniciativa impulsada por la formación para exigir cobertura 4G y 5G en todas las carreteras dependientes de la Junta de Castilla y León, una medida destinada a mejorar la seguridad vial y garantizar la conectividad en amplias zonas del territorio que actualmente carecen de señal, y que ahora está en manos de la Junta llevarla a cabo.

Soria ¡YA! considera que la falta de conectividad limita las oportunidades de desarrollo económico, dificulta el teletrabajo y condiciona el acceso a servicios básicos como la administración electrónica, la educación digital o la telemedicina.

Por ello, el programa de Soria ¡Ya! plantea impulsar proyectos que permitan extender la fibra óptica a todo el territorio y mejorar la cobertura móvil en las zonas más afectadas, con el objetivo de cerrar definitivamente la brecha digital entre el medio rural y las zonas urbanas.

Para la plataforma, la conectividad digital debe entenderse como una infraestructura básica del siglo XXI, al mismo nivel que las carreteras, el suministro eléctrico y de agua potable o los servicios públicos esenciales, y su garantía resulta imprescindible para ofrecer oportunidades reales a quienes viven o quieren vivir en la provincia de Soria.