Primer concierto de la cofradía de la Virgen de la Soledad en su 75 aniversario

Viernes, 20 Febrero 2026 08:54

La Cofradía de la Virgen de la Soledad celebra este sábado, 21 de febrero, el primer concierto de un ciclo de tres recitales dedicados a la Virgen con el título “Vida, Dulzura y Esperanza”.

Este ciclo forma parte de la programación organizada por la citada cofradía para celebrar el 75 aniversario de su fundación.

Aprovechando los templos de Soria capital con advocación mariana, este primer concierto “Vida”, de la mano del proyecto Didaskalia, será un canto a María “profundamente presente entre nosotros y especialmente celebrada en la Virgen de la Soledad”.

El concierto se realizará este sábado, a las 20:00 horas, en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor.

El concierto está abierto a todos los públicos.