El Ayuntamiento de Soria vuelve a publicar aprobación definitiva de presupuestos 2026

Viernes, 20 Febrero 2026 09:15

El Ayuntamiento de Soria ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la provincia el acuerdo de aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2026, tras desestimar las alegaciones presentadas por los representantes de los trabajadores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del TRLRHL, contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso administrativo en la forma y plazo que establecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación de este anuncio.

Todo ello sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

El Ayuntamiento de Soria, en sesión celebrada el pasado 17 de febrero, resolvió las alegaciones presentadas al Presupuesto para 2026, desestimándolas, y aprobó definitivamente las cuentas para este año, lo que dilatará su entrada en vigor, respecto a si hubiese realizado correctamente todos los trámites administrativos reglamentarios.

En este caso, el presupuesto municipal ya hubiese entrado en vigor.

Las cuentas municipales para 2026 en el Ayuntamiento de Soria se elevan a 74.315.500 euros.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_456_a8e21892%232E%23pdf

En el capítulo de gastos, los de personal cuentan con una partida de 18.668.100 euros y la de bienes corrientes y de servicios, 23.137.150 euros.

A inversiones reales se destinan 18.712.650 euros.

En el capítulo de ingresos, las principales partidas son la de impuestos directos (24.940.000 euros), indirectos (4.062.000 euros), tasas y otros ingresos (8.571.000 euros), transferencias corrientes (16.682.480 euros) y transferencias de capital (8.958.293,56 euros).