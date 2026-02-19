El PP rechaza subida "recaudatoria" de tasa para anular denuncias en zona azul

Jueves, 19 Febrero 2026 09:13

El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Soria ha rechazado frontalmente la subida hasta 9 euros de la tasa para anular denuncias en la zona azul aprobada por el equipo socialista de gobierno, una medida, a su juicio, claramente recaudatoria que vuelve a cargar el peso sobre vecinos y trabajadores.

Esta decisión resulta aún más incomprensible, para el PP, en una ciudad donde la falta de aparcamientos es una realidad diaria, con numerosas zonas saturadas y escasas alternativas para estacionar.

Penalizar económicamente a quienes sufren esta situación demuestra una absoluta falta de sensibilidad, ha reiterado.

A ello se suma el incremento de las tarifas de la grúa municipal, encadenando subidas que afectan directamente al bolsillo de los sorianos.

Además, el Partido Popular ha estimado improcedente aplicar esta subida cuando al contrato actual de la zona azul le restan apenas tres meses de vigencia, lo que evidencia una gestión precipitada y carente de planificación.

Esta posición ya fue explicada en la comisión de Servicios Locales, con el voto en contra del Grupo Municipal.

El Partido Popular ha asegurado que defiende un modelo de movilidad que facilite la vida a los ciudadanos, apoye al comercio local y no convierta el estacionamiento en un mero instrumento de recaudación.