Ligero aumento de los nacimientos en Castilla y León durante 2025

Jueves, 19 Febrero 2026 08:30

Los nacimientos registraron un repunte en 2025 en todas las provincias de Castilla y León, a excepción de Palencia, Salamanca y Valladolid.

El año pasado nacieron 12.649 bebés en Castilla y León, casi el 0,9 por ciento más que en el 2024, aunque ese año fallecieron 28.967 personas en la comunidad, el 1,4 por ciento de incremento, lo que deja un saldo vegetativo negativo de 16.318 personas, el segundo peor del conjunto autonómico.

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=46682

Los datos han sido publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que en España los nacimientos aumentaron un 1,0 por ciento durante el año 2025, y las defunciones un 2,5 por ciento, lo que ha dejado un crecimiento vegetativo negativo de 122.167 personas.

En el 2025 nacieron 12.649 bebés en Castilla y León, que suponen 34,6 al día, y 108 más que en el 2024, con un repunte del 0,86 por ciento, por debajo del 0,99 de incremento del conjunto autonómico.

Por provincias, los nacimientos bajaron en Palencia, Salamanca y Valladolid, con aumentos en el resto, especialmente en Zamora, con un 6,27 por ciento.

En concreto, en el 2025 nacieron 884 bebés en Ávila, con un repunte del 3,51 por ciento; 2.107 en Burgos, el 3,73 por ciento más; con 2.006 en León, el 0,36 de incremento, 937 en Segovia, un 0,24 por ciento más que en el 2024; con 495 en Soria, el 3,04 por ciento de incremento, y 744 en Zamora, el 6,27 de incremento.

Y por contra, en Palencia nacieron en el 2025 805 bebés, el -2,34 por ciento; en Salamanca 1.628, el -2,5 por ciento, y en Valladolid 3.043, el -0,15 por ciento.

Los mayores incrementos en el número de nacimientos en el año 2025 se registraron en Comunidad de Madrid (3,3%) y País Vasco (3,0%).

Y los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1%) y Ceuta (-6,6%), y en Illes Balears (-2,6%).

En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y en Canarias (5,9%).

El mayor descenso se registró en La Rioja (-3,7%).

El crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32).

Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (-19.894), Castilla y León (-16.318) y Andalucía (-15.509).