Convocada manifestación en Valladolid, el 21 de febrero, en defensa de sanidad pública

Viernes, 06 Febrero 2026 08:18

Las plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León han convocado una manifestación el próximo 21 de febrero, a las 12:30 horas, en la Plaza Mayor de Valladolid, para defender una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad, y para denunciar los procesos de privatización y el deterioro del sistema sanitario en Castilla y León.

La movilización reclama que la sanidad sea considerada un derecho fundamental y no un negocio, y exige una gestión pública, eficiente, que garantice la igualdad en el acceso a la atención sanitaria, independientemente del lugar de residencia, la edad o los recursos económicos.

Entre las principales reivindicaciones destacan la reducción de las listas de espera, con un máximo de dos días en atención primaria y un mes en atención especializada, así como un triaje inmediato en los servicios de urgencias.

La plataforma ha denunciado la falta de profesionales y recursos, especialmente en el medio rural, y exige el refuerzo de plantillas, condiciones laborales dignas y medidas específicas para las zonas de difícil cobertura, que deben ser identificadas a corto plazo, no a dos años vista.

Asimismo, ha reclamado una atención sanitaria integral que incluya salud mental, fisioterapia y odontología dentro del sistema público.

Otro de los ejes centrales de la protesta es la defensa de las infraestructuras sanitarias, el funcionamiento pleno de los servicios hospitalarios, como el hospital Virgen del Mirón.

También se reivindican derechos para pacientes y familias, como una mejor planificación de citas, indemnizaciones justas, alojamiento gratuito para desplazados y el traslado gratuito de fallecidos.

Desde Soria se ha organizado un viaje colectivo a Valladolid, con salida a las 9:00 horas desde la avenida Duques de Soria y regreso a las 18:00 horas, previa inscripción –en espacio Alameda, hasta el 14 de febrero, de martes a viernes en horario de 19:00 a 21:00 horas-. Precio ida y vuelta, 20 euros.

La plataforma soriana ha realizado un llamamiento a toda la ciudadanía a sumarse a la movilización para defender la sanidad pública como pilar esencial del bienestar social.