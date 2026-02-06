Los volantistas seniors viajan a Galicia para disputar el Máster Nacional de Cedeira

Viernes, 06 Febrero 2026 08:30

Los jugadores seniors del Club Bádminton Soria-CS24 y de la AD89 de El Burgo de Osma se desplazarán hasta la localidad coruñesa de Cedeira donde, durante las jornadas del sábado y domingo, se celebrará el Máster Nacional de Cedeira, segunda cita del calendario de esta temporada.

En total serán cuatro jugadores del club soriano los que participen: Manuel Acero, David Hernansanz, Santiago Martínez y José Carlos Pérez mientras que por parte de la AD89 viajarán: Sergio Latorre y Cristina Puebla.

Como viene siendo habitual varios de ellos parten como cabezas de series en las diferentes modalidades que participan y cuentan con opciones de lograr medallas.

Esta prueba cobra más sentido ya que, recientemente, se ha hecho pública la sede y las fechas del Campeonato de Europa Senior que se celebrará en la tercera semana de septiembre en Cerdeña. Como en temporadas anteriores, se prevé que el ranking nacional será el criterio para confeccionar la selección española.

Como gran parte de la delegación soriana tiene entre sus objetivos, la clasificación para la cita italiana, unos buenos resultados este fin de semana les mantendría en las posiciones altas del ranking, estando más cerca de la participación en el campeonato europeo.

La agenda competitiva del fin de semana se completará con la presencia de Aarón Barrera y Daniel Marín en la prueba de categorías sub13 y sub17 que se celebrará en Estella durante el próximo sábado.

Ambos competirán tanto en el cuadro de individual como en el de doble masculino siendo Daniel Marín principal favorito en las dos modalidades.