Soria será sede de Tercera Ronda del Six Darts International Series de Touch Rugby

Jueves, 05 Febrero 2026 14:20

Soria será una de las sedes del circuito Six Darts International Series de Touch Rugby, acogiendo el próximo sábado 28 de febrero la Tercera Ronda de esta competición en el estadio municipal de Los Pajaritos.

El torneo reunirá a ocho equipos procedentes de distintos puntos del territorio nacional e internacional: Ingenieros de Soria Club de Rugby, Getxo Touch Rugby, Arroyo Alligators, El Salvador, Universitario de Bilbao, el combinado de Pakaru y Arquitectura, y Académica de Coimbra, equipo procedente de Portugal.

La presencia de este conjunto portugués, junto a la diversidad de nacionalidades entre los y las participantes, refuerza el carácter internacional del evento.

Más allá del equipo visitante, la denominación International Series responde a la amplia variedad de procedencias de los jugadores y jugadoras que forman parte del torneo.

En esta ronda de Soria habrá representación de hasta ocho nacionalidades diferentes, entre ellas Inglaterra, Colombia, Francia, Argentina, Portugal, Singapur, Irlanda y Nueva Zelanda, lo que convierte la cita en un escaparate deportivo y cultural de primer nivel.

La cita contará con la participación de cerca de 150 jugadores y jugadoras, además de cuerpos técnicos y responsables de la organización, muchos de los cuales se desplazarán a Soria desde distintos puntos de España y del extranjero.

Una parte importante de los equipos llegará a la ciudad desde el viernes, permaneciendo durante todo el fin de semana, lo que pone de manifiesto el impacto que este tipo de eventos tiene también a nivel turístico y de dinamización de la ciudad.

La organización del evento corre a cargo del Ingenieros de Soria Club de Rugby, que asume el reto de coordinar una jornada de competición de carácter internacional, consolidando a Soria como una ciudad capaz de albergar eventos deportivos de relevancia. Desde el club se ha trabajado con el objetivo de ofrecer una experiencia de calidad tanto a los equipos participantes como a la organización del circuito Six Darts, apostando por una organización cuidada y una imagen acorde al nivel del torneo.

En este sentido, el club ha querido poner en valor el tejido empresarial y la identidad de la provincia, impulsando la presencia de marcas sorianas y ofreciendo productos locales a jugadores, jugadoras, responsables de la organización y acompañantes.

El torneo cuenta con el apoyo de Frutas Marín, Pastisoria, Soria Natural, Distribuciones Navalpotro, Montepinos, Iker Eguizabal Fisioterapia, La Despensa – Torreznos Soriano, Torrezno de Soria, Croquetando, Cañada Real, así como del Ayuntamiento de Soria y Touch España, cuyo respaldo ha sido fundamental para hacer posible esta cita deportiva.

El sorteo de la fase de grupos ya se ha realizado, quedando los equipos encuadrados en dos grupos de cuatro conjuntos cada uno: en el Grupo 1 estarán Universitario de Bilbao, El Salvador, el combinado de Pakaru y Arquitectura e Ingenieros de Soria T.R. Verde; mientras que el Grupo 2 lo formarán Académica de Coimbra, Arroyo Alligators, Getxo Touch e Ingenieros de Soria T.R. Morado.



El torneo contará con una doble representación local, ya que el Ingenieros de Soria Club de Rugby participará con dos equipos.

Esta circunstancia refleja el crecimiento y la buena acogida del touch rugby en Soria, una disciplina que nació el pasado año a partir de la iniciativa de padres y madres de la Escuela de Rugby Caja Rural de Soria y que actualmente cuenta con más de 30 licencias federativas, consolidándose como una modalidad inclusiva y en pleno desarrollo dentro del club.

Pese a la previsión climatológica, tanto el Ingenieros de Soria Club de Rugby como el Ayuntamiento de Soria se están volcando para que, en un evento de estas características, el campo y las instalaciones del estadio municipal de Los Pajaritos se encuentren en las mejores condiciones posibles, con el objetivo de acoger el torneo con todas las garantías y ofrecer el mejor servicio a todos los equipos y participantes.

La celebración de esta ronda del Six Darts International Series supone un nuevo impulso para el deporte soriano y una oportunidad para proyectar la ciudad y la provincia en el ámbito deportivo nacional e internacional, reforzando la apuesta por eventos que combinan competición, convivencia y promoción del territorio.