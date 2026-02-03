El Club Valonsadero Bádminton presenta nueva temporada y equipación ante su afición

El grupo de competición del Club Valonsadero Bádminton ha presentado la nueva temporada 2026 y la nueva equipación ante su afición en el Top TTR Castilla y León Sub19 disputado en el polideportivo Municipal Fuente del Rey de la capital.

El club soriano, enfocado en el deporte base, así como en la alta competición nacional e internacional, quiso añadir este evento a su calendario de torneos para hacer disfrutar al público asistente con el nivel deportivo de sus volantistas.



A pesar de comenzar su andadura en la categoría sub19, Hugo Sanz, integrante de la selección española y vigente campeón nacional sub17 en individual masculino y dobles mixto, confirmó su condición de favorito en ambas pruebas, haciéndose con la victoria en ambas, en dobles mixto junto a su compañera de entrenamiento África Gazo, sin ceder un set.



Destacada actuación también la de Miguel Pérez, Noel Romera e Ian Antón que, también en su primer año en sub19, lograban el segundo puesto en las pruebas de individual masculino, dobles masculino y dobles mixto respectivamente. En esta ocasión, Irene Gárate no tomó parte en la competición, aunque quiso estar al lado de sus compañeros, animándolos desde la grada.



Excelentes resultados del Valonsadero Bádminton en las pruebas que participó, consiguiendo dos medallas de oro y tres de plata.

Después de este torneo, los volantistas del Valonsadero han vuelto esta semana a los entrenamientos con la vista puesta en una exigente temporada en la que el ranking mundial junior será la referencia de este grupo de deportistas que, junto a su técnico Carlos Palero, están impulsando, temporada tras temporada, al bádminton soriano y regional a otro nivel de logros y éxitos.