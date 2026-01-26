El Club Bádminton Soria arranca con victoria sexta temporada en Liga Nacional de clubes

Lunes, 26 Enero 2026 15:45

El Club Bádminton Soria-CS24 ha comenzado este fin de semana su andadura la Liga Nacional de clubes en lo que supone su sexta presencia consecutiva entre los mejores equipos del país.

El club soriano, en el grupo plata de la primera división, se enfrentaba en el polideportivo Carolina Marín al Club Bádminton Burgos, al Club Bádminton Estella y a los extremeños de la Asociación Deportiva de Cura Mora.

Una victoria se antojaba crucial para comenzar con buenas sensaciones la temporada y alejarse de los dos últimos puestos que provocarían el descenso de categoría.

En el comienzo de la jornada del sábado debía enfrentarse al club burgalés siendo los encuentros entre ambos clubes de gran igualdad.

En esta ocasión la suerte no sonreía a la escuadra soriana cayendo por tres triunfos a cuatro.

Para los sorianos sumaron victoria el doble de Lukas Bollo y Martín Zuazola y los individuales del propio Lukas y Daniela Corchón.

Varios encuentros se disputaron hasta el quinto set, habiendo poder caído el partido hacia los intereses sorianos.

En la segunda cita, en la tarde del sábado, se produjo el primer triunfo frente a los navarros del histórico Club Bádminton Estella con un resultado más amplio de lo esperado. El Club Bádminton Soria-CS24 se impuso por seis victorias a una.

Las victorias fueron para los individuales de Lukas Bollo y Martin Zuazola, el doble de ambos, junto a los individuales de Daniela Corchón, Leire Achotegui y el doble femenino de Nora Martínez y Vanessa García.

La jornada del domingo tenía programada, a primera hora, el enfrentamiento contra a la AD Cura Mora.

Con un equipo reforzado con respecto al año pasado, se hicieron con el triunfo con dos victorias sorianas de Daniela Corchón tanto en individual como en doble mixto junto a Víctor Ortega en su doble labor de jugador y técnico.

El balance del este fin de semana es muy positivo dado que la victoria conseguida coloca a los sorianos en séptima posición con cinco semanas por delante para preparar la segunda manga de la competición.