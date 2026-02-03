Castilla y León pierde 1.338 trabajadores autónomos en enero

Martes, 03 Febrero 2026 14:38

El número de trabajadores por cuenta propia en Castilla y León se ha reducido en 1.338 personas en enero respecto a diciembre de 2025, lo que supone un descenso del 0,7 por ciento, porcentaje ligeramente superior al registrado de media en España, donde se han perdido 19.022 autónomos en enero. Soria encabeza la pérdida porcentual en enero dentro de la Comunidad.

A pesar de que enero es un mes tradicionalmente donde el número de autónomos desciende, “desde ATA Castilla y León advertimos que estos datos no son sólo una cuestión estacional, el autónomo de nuestra comunidad se enfrenta a una asfixia motivada por el aumento de los costes y a una falta de relevo generacional que requiere medidas de choque inmediatas, tal y como venimos alertando desde hace meses”, ha señalado en un comunicado Leticia Mingueza, presidenta de ATA Castilla y León.

La presidenta de ATA Castilla y León se ha mostrado contundente: “No podemos permitir que en 2026 se sigan perdiendo autónomos en nuestra comunidad. No podemos permitir que se sigan perdiendo autónomos en la medida que venimos perdiendo en los últimos años, en la última década y, por supuesto, no podemos resignarnos a que 2026 sea otro año de retroceso en lo que al trabajo autónomo se refiere”.

“Es inasumible la sangría de trabajadores por cuenta propia que tenemos y necesitamos que se pongan en marcha de forma urgente políticas que incentiven el emprendimiento especialmente entre los jóvenes y en el mundo rural y necesitamos que se incentive y se apueste de forma clara por el mantenimiento de los negocios que están ya en funcionamiento con el objetivo de frenar esta pérdida que mes tras mes registramos y estabilizar el tejido productivo que tenemos en nuestra comunidad autónoma”, ha reiterado Mingueza.

Si se desglosan los datos por provincias se comprueba cómo las nueve perdieron autónomos en el primer mes de 2026, siendo en términos relativos Soria (-1,2%) y Palencia (-1%) las que mayor pérdida han registrado.

En el lado extremo, las que mejor comportamiento registraron, aunque también con pérdida de autónomos, fueron Ávila (-0,4%) y Salamanca (-0,5%).

En términos absolutos, Valladolid y León son las que más autónomos pierden con 265 y 234 cotizantes autónomos a la Seguridad Social menos, respectivamente, en tan sólo 30 días.

En cuanto al género, la caída durante el mes de enero ha sido más acusada entre los varones que representa casi un 70% de las bajas totales de Castilla y León.

“No obstante, nos preocupa ver cómo en provincias como Palencia o Zamora la pérdida de mujeres autónomas también se acelera en la comparativa anual superando el 1% de caída”, ha asegurado Mingueza.

Si se ve la evolución del colectivo en el último año (enero 2025 - enero 2026), se comprueba como Castilla y León es una de las cuatro comunidades autónomas que pierden autónomos, situándose además, en términos absolutos, a la cabeza de dicha pérdida, con un total de 1.352 autónomos menos. Las otras 3 comunidades que pierden autónomos son Aragón (-573 autónomos), Euskadi (-578 autónomos) y La Rioja, con una pérdida interanual de 199 autónomos.

Frente a este descenso, a nivel nacional el RETA sumó 37.796 cotizantes autónomos en términos interanuales.

Por provincias, únicamente Segovia ha sumado autónomos en el último año, concretamente 73 autónomos más que en enero de 2025.

Descenso nacional

El mes de enero de 2026 concluye con un total de 3.408.605 trabajadores autónomos afiliados al RETA en España, lo que supone una caída de 10.605 afiliados respecto a diciembre.

En el mismo periodo del año anterior, la pérdida de afiliación fue aún mayor, alcanzando los 17.747 afiliados.



Por sectores, la afiliación al RETA en enero de 2026 se concentra principalmente en el comercio, que continúa siendo la actividad con mayor número de autónomos, con 647.716 afiliados.

No obstante, las estimaciones de UPTA sitúan la pérdida en este sector en 4.436 afiliados durante el último mes, lo que confirma el fuerte impacto que enero tiene tradicionalmente sobre el pequeño comercio.

Le sigue la construcción, que registra 404.554 activos, y las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 350.930 afiliados, consolidándose como uno de los grandes pilares del trabajo autónomo.

La hostelería suma 320.212 autónomos, mientras que el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca alcanza los 252.844 afiliados.

En el ámbito del transporte, se contabilizan 216.714 trabajadores por cuenta propia, y la industria manufacturera reúne 203.113 afiliados.

Por su parte, las actividades sanitarias y de servicios sociales registran 148.522 autónomos, y la educación cierra con 110.574 afiliados.



