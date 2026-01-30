Mañueco invita a Martínez a remitir a Moncloa su propuesta de gobernar la lista más votada

Viernes, 30 Enero 2026 08:50

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha invitado este jueves al candidato socialista, Carlos Martínez, a remitir a Ferraz o al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su propuesta sobre que gobierne a partir del 15 de marzo la Comunidad el partido más votado o con más procuradores.

“Eso a quien se lo debe decir es a quien ha perdido las elecciones y está gobernando en nuestro país, es a Sánchez”, ha señalado Fernández Mañueco en una comparecencia ante los medios en la sede del PP de Salamanca, antes de acudir a la entrega de los III Premios Diagnóstico 2026.

En ese sentido, Fernández Mañueco ha recordado que en las elecciones de febrero de 2022, la candidatura del PP que encabezaba fue la más votada y, por ello, está gobernando.

“Le invito a que le remita esta propuesta a Ferraz y a Pedro Sánchez”, ha reiterado el presidente de la Junta y candidato a la reelección.

Esta semana el secretario de Organización del PSOE Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha vuelto a mostrar la disposición del Partido Socialista de llegar a un "acuerdo público" con el Partido Popular, por el que ambos se comprometan a facilitar el gobierno de la lista más votada tras los resultados de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

En esta dirección ha señalado que este acuerdo debe producirse antes de los comicios electorales y no una vez con los resultados encima de la mesa.