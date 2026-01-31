Más de dos millones de castellano-leoneses, convocados a las urnas el 15 de marzo
El próximo 15 de marzo podrán votar 2.097.768 electores en las elecciones a las Cortes de Castilla y León. De ellos, 1.917.546 residen en Castilla y León, y 180.222 en el extranjero.
De los electores residentes en Castilla y León, 81.890 podrán participar por primera vez en unas elecciones a las Cortes de Castilla y León, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 13 de febrero de 2022.
En Soria, serán 1.265 electores.
Electores en las elecciones a las Cortes de Castilla y León, por circunscripciones
|
|
Residentes en
|
Residentes en el
|
Total
|
TOTAL
|
1.917.546
|
180.222
|
2.097.768
|
Ávila
|
126.938
|
9.257
|
136.195
|
Burgos
|
278.047
|
21.378
|
299.425
|
León
|
370.927
|
53.360
|
424.287
|
Palencia
|
128.955
|
8.398
|
137.353
|
Salamanca
|
268.071
|
35.120
|
303.191
|
Segovia
|
116.761
|
4.064
|
120.825
|
Soria
|
68.009
|
8.564
|
76.573
|
Valladolid
|
420.885
|
16.879
|
437.764
|
Zamora
|
138.953
|
23.202
|
162.155
Voto de los electores residentes en el extranjero
Los electores residentes en el extranjero podrán votar en las elecciones a las Cortes de Castilla y León sin necesidad de solicitud previa.
La Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que podrá también obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 7 al 12 de marzo -que son los días habilitados para el depósito del voto en urna-.
Electores en las elecciones a las Cortes de Castilla y León residentes en el extranjero por países (con más de 5.000 electores)
|
País de residencia
|
Electores
|
TOTAL
|
148.871
|
Argentina
|
61.306
|
Francia
|
23.697
|
Cuba
|
10.299
|
Alemania
|
9.726
|
México
|
8.994
|
EE.UU
|
8.770
|
Brasil
|
7.424
|
Suiza
|
7.001
|
Reino Unido
|
5.977
|
Chile
|
5.677
Consulta del censo electoral y reclamaciones
El censo electoral de residentes en España se podrá consultarse hasta el 2 de febrero en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE.
Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.
En la Sede Electrónica del INE está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico entre otros).
Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.
Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve y aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.
También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 26 de enero al 2 de febrero.
Solicitudes de oposición a recibir propaganda electoral
Quienes realicen la solicitud de oposición a recibir propaganda electoral hasta el 2 de febrero no la recibirán por parte de los partidos políticos en la campaña electoral de estas elecciones.
Las solicitudes posteriores al 2 de febrero tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren.
La solicitud de exclusión puede realizarse por internet, con el sistema Cl@ve, en la Sede electrónica del INE o en los ayuntamientos, oficinas consulares y delegaciones provinciales de la OCE.