Más de dos millones de castellano-leoneses, convocados a las urnas el 15 de marzo

Sábado, 31 Enero 2026 16:43

El próximo 15 de marzo podrán votar 2.097.768 electores en las elecciones a las Cortes de Castilla y León. De ellos, 1.917.546 residen en Castilla y León, y 180.222 en el extranjero.

De los electores residentes en Castilla y León, 81.890 podrán participar por primera vez en unas elecciones a las Cortes de Castilla y León, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 13 de febrero de 2022.

En Soria, serán 1.265 electores.

Electores en las elecciones a las Cortes de Castilla y León, por circunscripciones

Residentes en

Castilla y León Residentes en el

extranjero Total TOTAL 1.917.546 180.222 2.097.768 Ávila 126.938 9.257 136.195 Burgos 278.047 21.378 299.425 León 370.927 53.360 424.287 Palencia 128.955 8.398 137.353 Salamanca 268.071 35.120 303.191 Segovia 116.761 4.064 120.825 Soria 68.009 8.564 76.573 Valladolid 420.885 16.879 437.764 Zamora 138.953 23.202 162.155

Voto de los electores residentes en el extranjero

Los electores residentes en el extranjero podrán votar en las elecciones a las Cortes de Castilla y León sin necesidad de solicitud previa.

La Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que podrá también obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 7 al 12 de marzo -que son los días habilitados para el depósito del voto en urna-.

Electores en las elecciones a las Cortes de Castilla y León residentes en el extranjero por países (con más de 5.000 electores)

País de residencia Electores TOTAL 148.871 Argentina 61.306 Francia 23.697 Cuba 10.299 Alemania 9.726 México 8.994 EE.UU 8.770 Brasil 7.424 Suiza 7.001 Reino Unido 5.977 Chile 5.677

Consulta del censo electoral y reclamaciones

El censo electoral de residentes en España se podrá consultarse hasta el 2 de febrero en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE.

Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.

En la Sede Electrónica del INE está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico entre otros).

Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve y aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 26 de enero al 2 de febrero.

Solicitudes de oposición a recibir propaganda electoral

Quienes realicen la solicitud de oposición a recibir propaganda electoral hasta el 2 de febrero no la recibirán por parte de los partidos políticos en la campaña electoral de estas elecciones.

Las solicitudes posteriores al 2 de febrero tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren.

La solicitud de exclusión puede realizarse por internet, con el sistema Cl@ve, en la Sede electrónica del INE o en los ayuntamientos, oficinas consulares y delegaciones provinciales de la OCE.