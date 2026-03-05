Apuesta por convertir patrimonio religioso en eje del Duero en desarrollo social y económico

El Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León, AEICE, y la Fundación Las Edades del Hombre, han impulsado la estrategia ‘Duero Sacro’, cuyo objetivo es convertir el patrimonio religioso a lo largo del río Duero en un “eje museístico, turístico y económico que fomente la revalorización patrimonial, la cohesión territorial y la cooperación entre Castilla y León y Portugal”.

Según ha explicado el director de AEICE, Enrique Cobreros, esta iniciativa nace de una idea clara y compartida: “aunar la potencia del arte sacro con la potencia del eje del Duero para crear un verdadero museo territorial de arte sacro a lo largo de este recurso natural”.

Así lo ha expuesto esta mañana Cobreros durante la jornada de presentación celebrada en el Seminario de San Atilano de Zamora y que ha reunido a más de 50 agentes del patrimonio, turismo y desarrollo rural.

Por su parte, el gerente de la Fundación Las Edades del Hombre, Julio César García, ha asegurado que “el carácter identitario y motor del patrimonio en regiones como la nuestra y en Portugal propicia la puesta en marcha de redes, como Duero Sacro, que fortalezcan proyectos, les facilite recursos y contribuya a su visibilización”.

La jornada celebrada esta mañana en Zamora se ha planteado como un foro de trabajo de todos los agentes implicados para “activar una red colaborativa, tanto de entidades públicas como privadas, acordar acciones conjuntas y detectar oportunidades para dinamizar el ámbito territorial Duero–Douro a través de la recuperación y reactivación de su patrimonio religioso”.

El proyecto se desarrollará mediante acciones enfocadas en tres ejes fundamentales: la dinamización de agentes, la identidad territorial y la mejora competitiva. “Entendemos el patrimonio como el ‘hardware’ de nuestra tierra, pero necesitamos el ‘software’ de la innovación para que ese motor funcione”, ha destacado Cobreros.

Crear una marca

AEICE y la Fundación Las Edades del Hombre quieren aprovechar el arte sacro en sus lugares de origen y, a partir de ahí, crear una marca unificada, así como rutas y productos turísticos que se puedan vender internacionalmente.

Esta estrategia parte del acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades en abril de 2025 para preservar el arte sacro mediante una restauración innovadora, rutas culturales (monasterios, catedrales y santuarios), eventos expositivos y tecnologías, como realidad virtual o modelado 3D.

Y contempla aspectos como la mejora de accesos, señalización y servicios en torno a los puntos de interés patrimonial.

En este contexto, se priorizarán proyectos de restauración financiados de manera conjunta por instituciones públicas, privadas y fondos europeos; y se impulsará la puesta en marcha de exposiciones, así como el desarrollo de conferencias y actividades culturales bajo la propia marca.

AEICE trabaja en este ámbito del desarrollo socio económico del Duero desde el año 2014, al entender que se trata de un territorio con una gran riqueza natural, con elementos patrimoniales de relevancia, economía del agua, importancia histórica, hotelera y gastronomía.

Y ha puesto en marcha el Plan Duero-Douro Patrimonio para el Desarrollo, así como otros proyectos innovadores (Ruritage, Wine and senses, Dura Douro, Ingenios, OET Durius, Territorios con Futuro), que han permitido conocer en profundidad el potencial y las capacidades de este eje.

Por su parte, la Fundación Las Edades del Hombre es una de las instituciones de referencia en España en gestión, restauración y difusión del arte sacro, con una experiencia ampliamente contrastada a través de sus exposiciones temporales, que han alcanzado un notable éxito y una gran relevancia tanto social como económica.

Su profundo conocimiento del patrimonio religioso a lo largo del eje Duero–Douro aporta una base sólida para la identificación, conservación y puesta en valor de un patrimonio que representa una riqueza descomunal, como han demostrado el impacto y la proyección de todas sus ediciones expositivas.