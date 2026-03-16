Castilla y León inagura con diez diseñadores el desfile de "Atelier Couture 2026"

Lunes, 16 Marzo 2026 13:07

Con el respaldo de la Junta de Castilla y León, la moda de la Comunidad inaugura mañana la Pasarela Atelier Couture 2026, protagonizando el desfile de apertura con la participación de diez diseñadores de Castilla y León.

De forma paralela, otras cinco firmas de diseñadores y artesanos castellanos y leoneses exhibirán sus creaciones los días 17 y 18 de marzo.

La participación se enmarca en el proyecto Uniendo Moda, iniciativa que se desarrolla bajo el paraguas de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a través de CEOE Castilla y León, y que está orientada a fortalecer la presencia del sector textil y de la moda en los principales escaparates nacionales.

El desfile inaugural, que tendrá lugar a partir de las 12 horas en la Sala Goya de la Real Fábrica de Tapices, mostrará 50 diseños de Ainhoa Salcedo, Alejandro Maíllo, Ángel Iglesias, Carolina Gázquez, César González, Santiago García, Esther Noriega, Nathan Cubero, Raquel Tomillo y Sara Santiago, una representación plural de la capacidad creativa y de la excelencia técnica de los talleres de Castilla y León.

De forma paralela, la Junta exhibirá en la Sala Teniers la obra de Natacha Arranz Atelier (Valladolid), Mónica Fuentetaja (Segovia), Ídem de Lienzo (Palencia), Acero Watch (Burgos) y Alfredo Arranz (Burgos), acercando al público profesional los procesos, materiales y técnicas que definen la artesanía contemporánea de la Comunidad.

Con esta presencia reforzada, Castilla y León consolida su posición en una de las principales citas de moda del país y continúa impulsando el crecimiento, la visibilidad y la proyección del sector creativo autonómico.