El nuevo Parlamento regional comenzará a andar el 14 de abril

Martes, 17 Marzo 2026 08:14

Las nuevas Cortes de Castilla y León, con 82 procuradores, se constituirán el próximo 14 de abril, a las 11.30 horas, según recoge el decreto de la convocatoria de las elecciones.

Será la jornada en la que se elijan los seis miembros de la Mesa de la Cámara, presidente, vicepresidentes y secretarios.

Los 82 procuradores electos (33 PP, 30 PSOE, 14 Vox, 3 UPL, uno Soria Ya y uno Por Ávila) tendrán antes que presentar en el Registro General de las Cortes la credencial expedida por la administración electoral y cumplimentar su declaración con examen de incompatibilidades, así como efectuar declaración notarial de su bienes patrimoniales y actividades económicas,

El nuevo Parlamento autonómico contará con 43 hombres (52,43%) y 39 mujeres (47,56%).

El PP cuenta en sus filas con 18 procuradoras electas, lo que representa el 54,54 por ciento de los 33 totales; mientras que el PSOE incorpora a 13 mujeres, que supone el 43,33 por ciento de sus 30 escaños.

Vox sentará en su bancada a seis mujeres, es decir, el 42,85 por ciento de su bancada de 14 procuradores. La lista se completa con dos más por UPL.

La sesión constitutiva de las Cortes comenzará con la mesa de edad, formada por el procurador o procuradora electa de más edad, asistido en calidad de secretarios por los dos más jóvenes.