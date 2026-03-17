La Junta abre proceso de admisión para curso escolar 2026-2027

Martes, 17 Marzo 2026 10:51

La Junta de Castilla y León ha abierto el proceso ordinario de admisión a enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y programas de formación para la Transición a la Vida Adulta (TVA) para el próximo periodo lectivo 2026-2027.

El plazo de presentación de solicitudes abarca desde el 17 de marzo al 8 de abril.

El formulario de solicitud se encuentra disponible en los centros educativos, en las direcciones provinciales de Educación, en la sede electrónica de la Administración autonómica y en el Portal de Educación .

Los progenitores podrán solicitar hasta siete centros, señalando su orden de preferencia, mediante una única solicitud que se presentará de forma prioritaria a través del formulario web disponible en el Portal de Educación o en la sede electrónica .

En cualquier caso, habrá solicitudes impresas disponibles en colegios, institutos y direcciones provinciales, que deberán presentarse junto con la documentación acreditativa en el centro señalado como primera opción. Asimismo, el alumnado que deba cambiar de centro para continuar su enseñanza obligatoria participará en este proceso mediante una solicitud pregrabada, emitida el 16 de marzo por el centro en el que esté escolarizado.

Educación Infantil 0-3 años

Este proceso de admisión se aplica a todos los centros sostenidos con fondos públicos.

En el caso de la Educación Infantil de 0 a 3 años, además de los centros dependientes de la Junta de Castilla y León, incluye también a los de las corporaciones locales y centros privados que estén adheridos a la oferta gratuita de plazas en estas enseñanzas.

Así, las familias con niños cuyo nacimiento haya sido, o esté previsto, entre el 1 de enero y el 31 de mayo podrán presentar la solicitud de admisión mediante el proceso ordinario -para optar a adjudicación de plaza en junio- o fuera del proceso ordinario -para optar a adjudicación de plaza en septiembre-.

Por su parte, los niños nacidos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre podrán participar fuera del proceso ordinario para optar a adjudicación de plaza en septiembre.

Adjudicación y matriculación

Los centros educativos publicarán el 14 de mayo la puntuación provisional obtenida por cada estudiante y abrirán un plazo de reclamaciones para las familias del 15 al 21 de mayo. El 23 de junio se harán públicos los listados definitivos de adjudicación de plazas, que también podrán consultarse en los propios centros. El periodo de matriculación comenzará el 24 junio y terminará el 30 de junio para Infantil y Primaria y el 10 de julio para ESO, Bachillerato y TVA.