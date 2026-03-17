El 20 por ciento de médicos de Castilla y León secundan segundo día de huelga

Martes, 17 Marzo 2026 13:12

El paro convocado hoy martes en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco- ha tenido un seguimiento medio del 20 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 26 % en Atención Hospitalaria (1.219 profesionales en huelga) y del 8 % en Atención Primaria (209 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.428 facultativos de los 7.128 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,4 %, 32 médicos en huelga; Burgos, 28,3 %, 246 en huelga; León, 26,8 %, 339; Palencia, 17,9 %, 70 médicos; Salamanca, 20,7 %, 274 facultativos; Segovia, 13,8 %, 61; Soria, 24,2 %, 56; Valladolid, 16,1 %, 285 médicos; y Zamora, 15,2 %, 65 médicos en huelga.

Además, la segunda jornada en huelga de los médicos en el mes de marzo ha tenido un total de 6.007 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 350; Burgos, 840; León,1.660; El Bierzo, 392; Palencia, 203; Salamanca, 854; Segovia, 133; Soria, 511; Valladolid Este, 231; Valladolid Oeste, 266; y Zamora, 567.

De la misma manera, se han cancelado un total de 227 intervenciones quirúrgicas, 487 pruebas diagnósticas y 3.785 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.