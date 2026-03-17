La Junta destina 15 millones para modernizar pymes, especialmente en zonas rurales

Martes, 17 Marzo 2026 13:16

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha aprobado la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos empresariales de inversión, con el objetivo de fortalecer el sistema productivo de la Comunidad.

Esta línea de apoyo cuenta con un presupuesto inicial de 15 millones de euros distribuidos hasta 2029, importe que podrá incrementarse hasta los 20 millones de euros.

La iniciativa prioriza la modernización tecnológica y la innovación, prestando especial atención a aquellas empresas situadas en entornos rurales o zonas con dificultades socioeconómicas.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de diciembre de 2026.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las pymes que realicen inversiones productivas valoradas entre 30.000 y 1.500.000 euros.

Los proyectos presentados deberán demostrar su viabilidad técnica, económica y financiera, siendo obligatoria en el caso de nuevos establecimientos la creación de al menos un puesto de trabajo a tiempo completo.

Asimismo, las entidades beneficiarias adquieren el compromiso formal de mantener el nivel de empleo exigido durante los tres años siguientes a la finalización del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.

La convocatoria permite a las empresas beneficiarias solicitar anticipos de hasta el 50% de la subvención concedida.

Estos adelantos, que tienen la consideración técnica de pagos a justificar, están sujetos a las disponibilidades presupuestarias y requieren la constitución previa de un aval por parte de la entidad solicitante.

El anticipo puede tramitarse en cualquier momento desde la notificación de la concesión de la ayuda hasta que finalice el plazo de ejecución del proyecto. Los interesados podrán formalizar sus peticiones a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León a partir de mañana, 18 de marzo.