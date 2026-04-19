La Junta apoya a más de 340 Ampas para reforzar su presencia en centros docentes

Domingo, 19 Abril 2026 14:04

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recogerá en los próximos días dos resoluciones de la Consejería de Educación sobre las convocatorias destinadas a la financiación de las actividades de las Asociaciones de padres y Madres (Ampas) de la Comunidad, así como las ayudas para la financiación de las federaciones y confederaciones.

La Junta de Castilla y León ha destinado a estas organizaciones un total de 170.000 euros durante el curso 2025-2026.

En el caso de las Ampas, se han concedido un total de 330 subvenciones, un 3,45 % más que en el pasado curso, con un presupuesto total de 120.000 euros.

En esta convocatoria, la cuantía máxima de la subvención se mantiene en 1.000 euros para cada beneficiario.

En concreto, el 41 por ciento de las ayudas las recibirán Ampas ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Por su parte, a las federaciones y las confederaciones se les han concedido 12 subvenciones.

El crédito destinado es de 50.000 euros y la cuantía individualizada por beneficiario continúa en 7.500 euros para confederaciones y 5.000 para federaciones.

Las actividades financiadas, según la convocatoria, incluyen acciones de conciliación; iniciativas para fomentar la participación familiar en la educación; programas formativos para progenitores; proyectos de sensibilización y actuaciones relacionadas con la convivencia, la coeducación o la reducción del abandono escolar; actividades que refuercen programas promovidos por la Consejería de Educación; y, por último, aquellas destinadas a fortalecer a las federaciones y confederaciones de madres y padres, mejorando su funcionamiento y la información a sus miembros.