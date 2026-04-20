La Junta refuerza atención a fauna silvestre tras aumentar ingresos en centros de recuperación

Lunes, 20 Abril 2026 12:12

La Junta de Castilla y León ha decidido reforzar la atención a la fauna silvestre tras registrar más de 8.300 ingresos en la red de centros de recuperación en 2025.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid, donde ha puesto en valor el papel clave de estas instalaciones en la conservación de la fauna silvestre.

Durante la visita, el consejero ha conocido de primera mano el funcionamiento del centro y la labor que desarrollan los profesionales encargados de la atención, recuperación y posterior liberación de ejemplares.

En este contexto, Suárez-Quiñones ha destacado la alta especialización técnica de los equipos que trabajan en la red de centros, así como la importancia de contar con instalaciones adecuadas para garantizar la correcta atención veterinaria y el seguimiento de los animales hasta su recuperación.

Asimismo, ha subrayado que estos centros no solo desempeñan una función asistencial, sino también preventiva y de sensibilización, contribuyendo a mejorar el conocimiento sobre las principales amenazas que afectan a la fauna silvestre y fomentando la colaboración ciudadana en su protección.

El consejero ha incidido además en la coordinación existente entre los centros, los agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y los servicios territoriales, lo que permite una respuesta ágil y eficaz ante los avisos, especialmente en los periodos de mayor actividad.

Actividad de la red de centros en 2025

A lo largo de 2025, la Red de Centros de Recuperación de Castilla y León ha registrado un total de 8.335 entradas, de las cuales 7.664 corresponden a ejemplares de fauna silvestre, lo que supone el 94 % del total.

El resto se distribuye entre 57 ejemplares de especies domésticas, 461 de especies exóticas invasoras y 210 muestras destinadas a análisis.

El grupo taxonómico predominante continúa siendo el de las aves, que representan el 84 % de los ingresos.

Entre las especies más frecuentes destacan el vencejo común, el buitre leonado, el busardo ratonero, el avión común, la cigüeña blanca, el gorrión común y el cernícalo vulgar.

Las principales causas de ingreso en los centros son la recogida de pollos y crías (34,1 %) y los traumatismos de origen desconocido (16,2 %), lo que pone de manifiesto la importancia de la sensibilización ciudadana y la intervención temprana.

Incremento de la recuperación y liberación de ejemplares

Uno de los datos más relevantes es el incremento del 48,7 por ciento en la entrada de ejemplares vivos de fauna silvestre respecto al año anterior, alcanzando los 5.009 ingresos. De estos, más de la mitad, el 51,67 % (2.588 ejemplares), han podido ser recuperados y devueltos a su medio natural.

La recogida de los animales se realiza mayoritariamente por celadores de medio ambiente y técnicos de la Consejería (52 %), seguida de la colaboración de particulares (30 %), con un aumento significativo de avisos durante los meses de primavera y verano.

El papel de la red autonómica de CRAS

El Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid ha concentrado el mayor volumen de actividad de la red, con el 39 % del total de entradas registradas en 2025, seguido del centro de Burgos (32 %), el de Salamanca (11 %), el de Segovia (10 %) y el de Zamora (7 %).

El consejero ha subrayado la importancia de seguir reforzando estos centros como herramienta esencial para la conservación de la biodiversidad, la lucha contra las amenazas que afectan a la fauna silvestre y la concienciación social sobre la protección del medio natural.

De esta manera, la red autonómica continúa, además, reforzándose con nuevas infraestructuras, como el futuro Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valsemana (León), actualmente en desarrollo, que supondrá una inversión superior a los 3 millones de euros y contará con más de 2.500 m² de instalaciones especializadas para la atención, recuperación e investigación de fauna silvestre.