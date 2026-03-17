Un estudio avanza en identificación del comportamiento animal a partir de marcaje de oso pardo

Martes, 17 Marzo 2026 13:48

Un estudio científico impulsado por la Junta de Castilla y León presenta un novedoso marco metodológico para analizar con mayor precisión los patrones de movimiento de la fauna a partir de datos de seguimiento GPS.

Esta investigación, la primera en utilizar datos del Plan de Captura y Radiomarcaje de Oso Pardo de Castilla y León, supone un avance significativo en las técnicas de seguimiento de esta y otras especies.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista internacional 'Landscape Ecology', ha sido desarrollado en colaboración con el Centro para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible (CBDS) de la Universidad Politécnica de Madrid y el departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Exeter.

Este trabajo ha dado como resultado una innovadora herramienta estadística que permite una distinción más precisa entre áreas de residencia, zonas de uso intensivo o de descanso, y desplazamientos no residentes, ya sean exploratorios o de dispersión. Gracias a ello, se consigue una mejora significativa en la estimación del área de campeo y en la evaluación de los factores que influyen en el movimiento de la especie.

Aplicado a los datos GPS de oso pardo en Castilla y León, el nuevo modelo ha proporcionado valiosos hallazgos sobre la ecología del movimiento de esta población:

Estrategias de movimiento variables: El estudio revela una alta plasticidad en los movimientos del oso pardo cantábrico, una especie no territorial que frecuentemente cambia de área en respuesta a la disponibilidad de alimento y oportunidades de reproducción. Los osos analizados mostraron una persistencia limitada tanto en fases de residencia como de no residencia, reflejando una gran dinamismo espacial y temporal.

Variación individual en los ritmos de actividad: El análisis detectó variaciones individuales significativas en los patrones de actividad diaria. Mientras la mayoría mostró el patrón típico crepuscular-nocturno (con picos de actividad al amanecer y anochecer), algunos ejemplares presentaron patrones diurno-crepusculares. Esta variabilidad podría estar vinculada a mecanismos de evitación entre osos, donde individuos subordinados ajustan su horario para minimizar encuentros con ejemplares dominantes.

Actividad adaptada a la fase de movimiento: Uno de los hallazgos más sorprendentes es que los patrones de actividad parecen no ser fijos, sino que pueden variar dependiendo de si el oso se encuentra en un área de residencia o realizando movimientos exploratorios en el paisaje. Algunos osos incrementaron su actividad durante las fases de no residencia, posiblemente para facilitar desplazamientos más largos.

Importancia y aplicaciones futuras

Este marco metodológico, fruto de la colaboración científica y la apuesta de la Junta de Castilla y León por la monitorización de su biodiversidad, abre nuevas vías para la investigación en ecología del movimiento.

Su flexibilidad permite investigar cómo factores ambientales, temporales o individuales moldean el comportamiento animal a distintas escalas de movimiento.

La técnica no sólo es aplicable al oso pardo, sino que constituye una herramienta poderosa para el estudio y conservación de numerosas especies, mejorando nuestra comprensión de cómo los animales utilizan el paisaje, seleccionan hábitat y responden a cambios ambientales.

Este avance refuerza el compromiso de la Junta de Castilla y León con la aplicación de la ciencia más vanguardista para la gestión y conservación efectiva de la fauna silvestre.

Además de esta publicación científica, la Junta tiene en marcha nuevas investigaciones relacionadas con la coexistencia del oso con las actividades humanas a partir de la telemetría, así como estudios relativos a la cobertura forestal y cómo influyen en el comportamiento del oso bajo estrés térmico, que próximamente verán la luz en revistas científicas.

Enlace al artículo: https://doi.org/10.1007/s10980-026-02304-3