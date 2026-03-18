Wolaria acelera 21 nuevas startups en 2025 en Castilla y León

Miércoles, 18 Marzo 2026 12:33

Wolaria ha acelerado 21 nuevas startups en 2025 de los sectores sanitario, inteligencia artificial, agroalimentario, software tics e Internet.

El director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), Augusto Cobos, ha presidido el acto de entrega de diplomas a las últimas dos promociones de Wolaria cuyo Campus ha recibido el sello ISO 9001 de manos de AENOR.

Wolaria ha demostrado, desde su creación en 2012, ser un motor eficiente para la generación de riqueza, logrando que el 79 por ciento de sus startups sigan operativas tres años después de su paso por el programa.

Asimismo, la aceleradora de la Junta ha impulsado 312 proyectos con la creación de 254 nuevas empresas que han obtenido una financiación de la Consejería de Economía y hacienda, a través del ICECYL, de 55,2 millones que ha movilizado una inversión empresarial que supera los 68 millones de euros y la creación de más de 1.300 empleos.

Las empresas que han participado en las dos promociones de 2025 pertenecen a los sectores de TIC Sanitario y Legal, IA, Agroalimentario, Desarrollo de Sofware, y Servicios de internet, entre otros.

Certificado ISO 9001

El Campus Wolaria ha recibido la certificación ISO 9001 por parte del director de AENOR de la Región Atlántica, Gonzalo San Antonio.

Este reconocimiento oficial subraya el compromiso de la aceleradora con la excelencia en sus procesos de acompañamiento y formación, garantizando que los emprendedores reciban un soporte de alta calidad técnica y de gestión para escalar sus modelos de negocio de manera sostenible.

El acto ha servido también como punto de encuentro entre los nuevos miembros de Wolaria y antiguos alumnos de éxito como Laura Fuentes (Linked Wine) y David Saldaña (Lithe Apparel y Cherky Foods), quienes compartieron su experiencia en un diálogo bajo el título ‘¿Hay vida después de Wolaria?’.

Daniel Redondo, de Madison Experience, ha ejercido como padrino de las nuevas promociones de 2025 cuyos miembros podrán forma parte de la Red Alumni Wolaria, una plataforma de encuentro virtual donde todos los alumnos podrán compartir información, oportunidades de formación y vivencias del campus de aceleración.

Wolaria es un programa gratuito de apoyo al emprendimiento innovador de Castilla y León, con acceso a servicios, financiación, acompañamiento y tutorización especializada. Una vez finalizada la fase de aceleración las empresas pasan a formar parte del ecosistema emprendedor de Wolaria, con acceso a actividades de networking, talleres formativos y foros de inversión, que facilitan la búsqueda de financiación pública o privada.

Liderazgo en innovación de la Comunidad

Castilla y León se sitúa como la primera comunidad española en gasto de innovación empresarial sobre cifra de negocios alcanzando los 1.130 millones de euros. Asimismo, la Comunidad, con una intensidad de innovación de 3,29 puntos, lidera el ranking nacional en 2024 por delante del País Vasco, Cataluña y Navarra según los últimos datos publicados por el INE.

De la misma manera fue la tercera Comunidad que más incrementó el gasto en innovación en 2024 y alcanzó los 1.130 millones de euros con un aumento del 39,4%, tres veces más que la subida del conjunto de España

Castilla y León mantiene la 5ª posición entre las comunidades autónomas en gasto en I+D sobre el PIB. Esta posición refleja la consistencia del esfuerzo inversor en actividades de I+D como pilar estructural del sistema regional de innovación.

Nueve aceleradoras verticales

Wolaria, que se ha convertido en una estructura clave para el emprendimiento innovador de Castilla y León se despliega en aceleradoras verticales con la misma metodología de trabajo que permiten especializar la innovación en distintos sectores estratégicos.

Cada provincia acoge un ámbito de especialización: León lidera el vertical de espacio – ESA BIC; Soria, el de bioeconomía; Burgos, energías verdes; Salamanca, biosalud y videojuegos y animación digital; Palencia, agrotech; Segovia, turismo, cultura y patrimonio; Soria se especializará en proyectos de desarrollo de recursos naturales; Valladolid, en emergentes en el ámbito del deporte; y Zamora en la economía de los cuidados.