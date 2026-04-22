La Junta pone en valor gestión de las escuelas taller con motivo de su 40 aniversario

Miércoles, 22 Abril 2026 14:48

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), Jesús Blanco, ha participado en la inauguración de la exposición '40 años de las Escuelas Taller – Programa TándEM: Transformando vidas', que se desarrolla en el Monasterio de Santa María la Real, en Aguilar de Campoo (Palencia), y que conmemora cuatro décadas de uno de los programas más emblemáticos de las políticas activas de empleo.

La exposición repasa la evolución de las escuelas taller desde su creación en 1985 hasta su configuración actual como programas públicos mixtos de empleo y formación, poniendo el acento en su contribución a la mejora de la empleabilidad, la inclusión social y la recuperación del patrimonio, a través de la metodología “aprender trabajando y trabajar aprendiendo”.

Durante su intervención, el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) ha recordado que las primeras escuelas taller se desarrollaron precisamente en Castilla y León de la mano del antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM), concretamente en Aguilar de Campoo y Valladolid, y abrieron un camino de éxito para el resto del país.

Blanco ha destacado el papel que ha desempeñado la Junta de Castilla y León en los más de 20 años de gestión autonómica de estos programas, que abarcan desde el traspaso de competencias en materia de políticas activas de empleo y la creación del Servicio Público de Empleo en Castilla y León en 2003 hasta la actualidad.

En este periodo, la Comunidad ha sabido adaptar y modernizar el modelo para responder a las necesidades reales del mercado de trabajo y del territorio.

En Castilla y León, las antiguas escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo evolucionaron hasta consolidarse en el Programa Mixto de Empleo-Formación.

Un modelo dual que combina al 50 por ciento formación teórica práctica con empleo real y remunerado desde el primer día. Todo ello orientado a la obtención de certificados de profesionalidad y a la mejora efectiva de la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente de aquellas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

En los últimos 20 años, estos programas han permitido formar a cerca de 41.000 personas en Castilla y León, con un alto grado de ejecución - cerca del 92 % de los participantes han culminado con éxito su formación - y un volumen creciente de participantes en cada edición, superando los 2.300 en la última convocatoria, lo que evidencia su consolidación y aceptación.

Además, los datos avalan su eficacia en materia de mejora de la empleabilidad ya que el grado de inserción laboral se sitúa en el 60 %, alcanzando porcentajes mucho más elevados en determinadas modalidades formativas.

El gerente ha subrayado también el esfuerzo inversor sostenido y creciente que viene realizando la Junta de Castilla y León en estos programas.

Con un presupuesto que ha pasado de los 18 millones de euros del año 2004 a más de 48 millones en la convocatoria del año 2025. Durante este periodo la inversión acumulada en esta iniciativa supera los 408 millones de euros, lo que ha permitido desarrollar proyectos de interés público con un importante impacto en el empleo y la dinamización local, contribuyendo también a la prestación de servicios y la valorización de recursos en el territorio.

La exposición, que está organizada por el SEPE en colaboración con la Fundación Santa María la Real, pone en valor el pasado, presente y futuro de los programas experienciales de empleo y formación, y reconoce la implicación de administraciones, entidades colaboradoras y profesionales que han contribuido a que este modelo siga siendo una herramienta clave de cohesión social, territorial y de mejora de las oportunidades laborales en Castilla y León.