Los diputados provinciales del PP de Soria respaldan financiación justa para Castilla y León

Domingo, 01 Febrero 2026 16:05

Los diputados provinciales del PP de Soria han respaldado hoy en Palencia la unidad por una financiación justa para Castilla y León

El presidente del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco ha firmado en Villamuriel de Cerrato, una carta abierta, acompañado de responsables provinciales y cargos institucionales del Partido Popular en Castilla y León, para reclamar igualdad real de derechos, servicios y oportunidades.

La carta será remitida a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda y a la sede nacional del PSOE.

Los diputados provinciales del Partido Popular de Soria han participado hoy en el municipio palentino de Villamuriel de Cerrato en un acto en defensa de una financiación autonómica justa para Castilla y León, presidido por el presidente del Partido Popular autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

La representación soriana se ha sumado a esta iniciativa junto a responsables provinciales del partido y presidentes de diputaciones, reforzando el carácter municipalista y territorial de una reivindicación que nace desde Castilla y León para defender los intereses de todos sus ciudadanos, especialmente en provincias como Soria, donde la dispersión y el medio rural exigen un modelo de financiación adaptado a la realidad.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha defendido que la financiación autonómica “es un debate técnico, pero también es un debate moral”, porque de ella dependen servicios esenciales como la sanidad, la educación, la atención a los mayores, el transporte, la vivienda o la igualdad real de oportunidades entre territorios.

El presidente ha subrayado que “Castilla y León no pide privilegios, pide justicia y oportunidades”, y ha insistido en que una financiación justa es clave para garantizar servicios públicos de calidad y el futuro de quienes viven en esta tierra.

“Detrás de cada euro”, ha señalado, “hay consultorios, hospitales y centros de salud; institutos y universidades; ambulancias y helicópteros medicalizados; autobuses gratuitos para las más de 630.000 personas que cuentan con la tarjeta Buscyl; atención a las personas en situación de dependencia y a los mayores; apoyos para emprendedores, autónomos y trabajadores; ayudas para los ayuntamientos y para el futuro del mundo rural; recursos para las familias y viviendas para que los jóvenes puedan emanciparse, entre otros”.

Tres ideas fundamentales

En el marco del acto, Fernández Mañueco ha firmado una carta abierta en la que se plantean tres ideas fundamentales: que Castilla y León merece una financiación justa acorde a su realidad; que esa financiación debe garantizar la igualdad real de derechos y servicios públicos vivan donde vivan los ciudadanos; y que el nuevo modelo debe ser el resultado del consenso, porque lo que es de todos se negocia entre todos.

Dicha carta será remitida a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda y a la sede nacional del Partido Socialista.

Además, con respeto pero con firmeza, Fernández Mañueco ha invitado a todos los representantes institucionales y políticos de Castilla y León a sumarse a esta iniciativa y a firmar la carta, al considerar que quienes representan a las instituciones de la Comunidad tienen el deber de defender juntos los intereses de esta tierra.

Finalmente, desde el Partido Popular de Soria se ha reiterado que esta reivindicación debe convertirse en un asunto de Comunidad y de unidad, porque cuando está en juego lo esencial, la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios públicos, Soria y Castilla y León deben actuar juntas con una sola voz.