El 15 por ciento de viviendas alquiladas en cuarto trimestre no llevaba ni 24 horas en el mercado

Miércoles, 18 Marzo 2026 15:53

El 15 por ciento de las viviendas que se alquilaron a través de idealista durante el cuarto trimestre de 2025 no llevaba ni 24 horas en el mercado, según un estudio publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa. Soria está en el grupo de cabece con los alquileres exprés más elevado.

Las ciudades de Barcelona y Girona son la que tienen un porcentaje de alquileres exprés más elevado, ya que el 36 por ciento de las viviendas que se alquilaron en ambas no duró siquiera 24 horas en idealista, mientras que en Vitoria fueron el 30 por ciento.

Le siguen las ciudades de Lugo (26%), Palma (25%), Cádiz (25%), Guadalajara (25%) y Soria (25%).

Por encima del 20 por ciento de alquileres exprés se encuentran A Coruña (23%), Bilbao (23%), San Sebastián (23%), Burgos (21%) y Palencia (20%).

En el resto de grandes mercados la mayor incidencia del alquiler exprés se da en Sevilla, con el 16 por ciento de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas.

Le siguen Valencia y Madrid, que comparten una tasa del 11%, y por último se encuentran las ciudades de Málaga (8%) y Alicante (7%).

Ceuta, Cuenca, Pontevedra y Teruel son las única ciudades en las que este fenómeno no existió durante el cuarto trimestre, mientras que en Ourense, Ciudad Real y Cáceres solo supuso el 4%.

Tasas por provincias

El ranking de provincias con más alquiler exprés es muy similar al de capitales, con Barcelona a la cabeza (30%), seguida de Álava (29%), Teruel (29%), Burgos y Guipúzcoa (27% en ambos casos).

Por encima del 20 por ciento se encuentran también las provincias de Vizcaya, Guadalajara y Huelva (22% en las 3), Palencia (21%), Soria y Las Palmas (20% en ambos casos).

En la Comunidad de Madrid la tasa se quedó en el 13%.

Por el contrario, Cuenca es la única provincia sin alquiler alquiler exprés (0%), seguida por Ávila y Ourense, que comparten un 5%.