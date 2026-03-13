La oferta de alquiler permanente se desploma en zonas declaradas tensionadas

Viernes, 13 Marzo 2026 07:44

Todos los mercados que se han declarado tensionados y están aplicando controles de precios han visto cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente caía a doble dígito.

La mayor caída se ha producido en Pamplona (-26%), seguida por A Coruña (-21%), Lleida (-20%), Barcelona (-15%), San Sebastián (-15%), Tarragona (-14%) y Bilbao (-10%).

En Girona el porcentaje de caída se queda en el 6%. La única excepción dentro de estos mercados la constituye Vitoria, donde se han incrementado un 8%.

En el resto de España, la mayor caída se ha producido en Melilla (-31%), y con caídas superiores al 20% están también Teruel (-25%), Huelva (-22%) y Oviedo (-21%).

Por el contrario, han sido 28 las capitales en las que la oferta disponible ha crecido en el último año. Entre los grandes mercados la mayor subida se ha producido en Sevilla (13%), seguida por Valencia (6%), Madrid (5%), Palma (3%) y Málaga (1%).

La mayor subida del país se ha registrado en Cáceres, con un incremento del 58%, y Ávila, donde el crecimiento es del 52%.

En el conjunto del territorio nacional, los alquileres de temporada siguen aumentando su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes. Al cierre del cuarto trimestre de 2025 el peso de este tipo de alquileres (distintos a los turísticos) llegó hasta el 29% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 36%, mientras que la oferta de alquileres permanentes se incrementó un 1% en el mismo periodo.

Fuertes subidas en el volumen de alquileres por temporada

Entre los grandes mercados el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en San Sebastián, que cuenta con un 85% más alquileres de temporada que hace un año, seguida por Sevilla (69%), Valencia (51%), Madrid (51%), Alicante (46%), Palma (27%), Málaga (23%), Bilbao (19%) y Barcelona (15%).

Los mayores y más espectaculares incrementos de oferta de este tipo se han dado en pequeños mercados donde este fenómeno era hasta ahora prácticamente inexistente y en los que la aparición de un puñado de anuncios ha provocado subidas muy pronunciadas.

Son los casos de Huesca (350%), Ourense (227%), Lugo (214%), Teruel (200%) y Castellón de la Plana (147%).

Por el contrario, en 4 capitales el volumen de alquileres de temporada se ha reducido este año: Melilla (-33%), Zamora (-22%), Burgos y Soria (-4% en las DIS ciudades).

En Barcelona el 64 por ciento de las viviendas que se ofrecen lo hacen en alquiler de temporada, mientras que en Girona lo hacen el 49% del total. Les siguen San Sebastián (46%), Cádiz (44%), Tarragona (41%) y Santander (36%).

Por debajo de esta cifra se encuentran los mercados de Bilbao (34%), Granada (34%), Valencia (32%), Málaga (29%), Pamplona, Oviedo y Madrid (28% en los 3 casos).

Por el contrario, en las zonas menos tensionadas esta modalidad temporal es prácticamente inexistente. Se trata de las ciudades de Melilla y Zamora (que comparten un 4%), seguidas por Palencia (5%), Guadalajara (5%) y Valladolid (6%).

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “el año terminó con una ligera estabilización de la oferta de alquileres permanentes. Es muy posible que muchas de las viviendas que se alquilaron en 2021 estén saliendo de nuevo al mercado, por lo que la oferta se recupera en los mercados que no han sido intervenidos, mientras que a pesar de este extra de stock los mercados con topes de precio siguen destruyendo oferta”.