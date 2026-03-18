Presentación en colegios de Almazán del cuento "El tesoro de Pozo Esperanza"

Miércoles, 18 Marzo 2026 15:07

"El tesoro de Pozo Esperanza", cuento de Antonio de Benito con ilustraciones de Manuel Romero y editado por la Fundación Pedro Navalpotro, será presentado el próximo viernes, 20 de marzo, a partir de las 11,30 horas, en los colegios Diego Laínez y Calasancio de Almazán.

Con motivo de la próxima celebración del Día Mundial del Agua, el domingo 22 de marzo, se presenta esta nueva publicación, que pretende concienciar sobre el uso y la cultura del agua.

Tras la publicación hace varios años del primer título, "¡Quiero un grifo!", la Fundación Pedro Navalpotro continúa su labor educativa y divulgativa con este segundo libro infantil, "El tesoro de Pozo Esperanza",

Una de cada diez personas no tiene acceso al agua potable,

La Fundación Pedro Navalpotro trabaja para que ese derecho fundamental sea una realidad en muchos lugares desfavorecidos del mundo.

"Amara vive en su pueblo africano y tiene que caminar cada mañana durante más de una hora para conseguir agua del río. Un día llega una profesora nueva desde España, concretamente desde Almazán, y comunica a la clase de Amara que pronto harán un pozo en el pueblo", resume.

El libro infantil contiene un apartado con actividades relacionadas con el cuento y otros aspectos de interés sobre el agua y su importancia vital.