Doce cofradías participan, en Almazán, en XVI Exaltación del Tambor, la Corneta y el Bombo

Jueves, 12 Marzo 2026 09:08

La cofradía de la Santa Vera Cruz de Almazán, conjuntamente con su asociación cultural de la banda musical, organiza el próximo sábado la décimo sexta edición de la Exaltación del Tambor, la Corneta y el Bombo “Villa de Almazán”, con la participación de doce cofradías.

El programa comenzará a las cuatro de la tarde en la plaza Mayor.

Las cofradías y pueblos participantes en este encuentro son los siguientes:

Cofradía de los Misterios y Santo Entierro, de El Burgo de Osma.

Entrega de Jesús, de Tudela (Navarra)

Santa Vera Cruz, de Alberite (La Rioja)

Nuestra Señora de la Piedad, de Daroca (Zaragoza)

Santo Entierro, de Alfaro (La Rioja)

Vera Cruz, de Ágreda (Soria)

Descendimiento de Cristo, de Logroño (La Rioja)

Santo Encuentro del Redentor, de Tudela (Navarra)

Santísima Vera Cruz, de Ariza (Zaragoza)

Santa Vera Cruz, de Azagra (Navarra)

Cristo Salvador, de Alhama de Aragón (Zaragoza)

Santa Vera Cruz, de Almazán

La exaltación comenzará con la llamada y presentación de cada una de las formaciones musicales que interpretan el toque de exaltación que hayan elegido, cerrando el concierto la banda anfitriona.

Al finalizar la Eexaltación, se procederá a la entrega de un recuerdo conmemorativo por su participación.

Y a continuación, todas las bandas de las cofradías realizarán juntas un toque de hermandad.

Para finalizar, se realizará un pasacalles.

En caso de que las inclemencias del tiempo no permitan el desarrollo de esta actividad al aire libre, se trasladará al polideportivo municipal de la Arboleda.