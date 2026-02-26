Almazán estrena cinco pasos de peatones inteligentes

Jueves, 26 Febrero 2026 13:58

El Ayuntamiento de Almazán ha puesto en marcha esta semana cinco nuevos pasos de peatones inteligentes, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en puntos clave del municipio con mayor tránsito, proteger a los peatones de posibles accidentes, reducir la siniestralidad, y reforzar la convivencia segura entre vehículos y transeúntes.

La instalación incorpora componentes alimentados mediante energía solar y tecnología de bajo consumo, reduciendo el consumo eléctrico y la huella de carbono del municipio.

Incluye una señalización LED con panel solar, radar volumétrico para alerta de peatones o similares, entre otros elementos, que detectan la presencia o el acercamiento de personas, y activan la iluminación específica en el propio paso a través de balizas en la calzada, para alertar tanto al conductor como al viandante.

Dos de los pasos de peatones instalados están en la Calle General Martínez, dos en la Avenida Salazar y Torres, y uno en la Ronda de San Francisco.

La actuación está financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y forma parte del proyecto de mejora de instalaciones y servicios municipales con energías renovables, que también ha puesto en funcionamiento recientemente la iluminación inteligente de un tramo del carril bici de La Arboleda, demostrando así la ejecución, en tiempo y forma, de las iniciativas enmarcadas en el Plan de Puesta en Marcha de Agenda 2030 del consistorio adnamantino.

Los trabajos de instalación de equipos, que han sido coordinados junto a la Concejalía de Obras y Servicios liderada por María Soledad Iglesias, y la Policía Local, se estima que culminen este viernes. De esta forma, se prevé que sigan los controles parciales de tráfico en los tramos señalados, permitiendo siempre la circulación alternativa por el otro carril, y minimizando las molestias a los conductores.

Teresa Ágreda, concejala de Medio Ambiente, ha destacado en un comunicado que la selección de las ubicaciones ha sido fruto de un análisis técnico basado en las zonas de mayor afluencia de tráfico y visibilidad de peatones.

“Mejorar la seguridad vial en las zonas de mayor afluencia es una de las grandes prioridades del municipio. Los nuevos pasos de peatones inteligentes aportan seguridad vial, sostenibilidad ambiental, y accesibilidad. Tanto ésta como las demás actuaciones que se están ejecutando en cuanto a energías renovables, permiten a Almazán avanzar en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible al generar menos emisiones, mayor movilidad, y en definitiva, mejorar la calidad de vida de la población local”, ha señalado.