Autorizada reconstrucción de Casas Judías en Berlanga de Duero como viviendas de alquiler

Jueves, 26 Febrero 2026 15:19

Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León en Soria ha autorizado, con prescripciones, la reconstrucción de las Casas Judías como viviendas para alquiler situadas en la calle Yubería Baja números 26, 30 y 32 de Berlanga de Duero, que promueve el Ayuntamiento de la localidad.

En marzo de 2024 se autorizó el derribo de las viviendas dado que estas habían colapsado internamente y la fachada, a pesar de tener estabilizador, se había desprendido en algunas partes.

En el acuerdo de la Comisión de Patrimonio Cultural de abril de 2024 se señaló que el proyecto de ejecución para la reconstrucción posterior deberá ser autorizado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural debiéndose tener en cuenta en su elaboración que no se podrán poner lucernarios en cubierta que sean visibles desde el viario o el castillo de Berlanga de Duero.

Los acabados deberán ser terrosos, de base arcillosa, debiendo valorar la reconstrucción de, al menos la hoja exterior, en adobe u otros elementos constructivos en base tierra de tipo artesanal o industrializado.

La documentación incidía en señalar que el proyecto se iba a ejecutar por fases y que únicamente es objeto de la primera la realización de la cimentación y la estructura, independientemente de lo cual se aporta la documentación escrita y gráfica en la que se indicaba que para el aspecto exterior se utilizarían los mismos recursos que conformaban su apariencia primitiva, masa de mortero de cal raspado color terroso en los paramentos verticales buscando la textura de tapial y adobe, carpintería de madera colocada a haces exteriores que no forme sombras con los umbrales de su alojamiento y a ello se añaden tramos de madera estructural vista formando armazones horizontales verticales e inclinados.

La cubierta será inclinada a dos aguas, con vuelo de 30 centímetros y pendiente del 40 %, la terminación será de teja cerámica curva árabe.

No se utilizarán luces cenitales de cubierta por utilizar el patio general.

Las prescripciones técnicas que la Comisión ha indicado para el desarrollo de esta obra se ciernen en recordar que las chimeneas y ventilaciones de cubierta se realizarán manteniendo la composición general de acabados del edificio.

De igual modo, el cableado no discurrirá visto en fachada, por lo que deberá soterrarse en el vial u ocultarse. Las cajas de registro de instalaciones que sean necesarias se realizarán del mismo material de fachada u otro que se integre con la composición general de la misma.

En cuanto a las secciones de la estructura de madera vista, tendrán la sección suficiente como para no curvarse o combarse, debiendo añadirse diagonales a la misma.

Finalmente, en caso de contar con sistemas de recuperación de calor, bomba de calor, etc., las rejillas y unidades exteriores irán en el patio posterior de la vivienda, para no ser visibles desde el viario público, y que las anchuras de las fachadas y de las puertas deberán ajustarse lo más posible a la imagen original.

Los trabajos propuestos precisarán de un control y seguimiento arqueológico de los mismos para evaluar la presencia de restos.

Mejora del alumbrado público en la plaza Mayor de Calatañazor y la limpieza, estudio y señalización del aljibe en la Cerca de Abajo

La Comisión ha decidido autorizar la obra qué, promovida por el Ayuntamiento de Calatañazor, mejorará la eficiencia del alumbrado público de la plaza Mayor del municipio.

La reforma en cuestión consiste en la instalación de cuatro nuevos puntos de luz en distintas zonas de la plaza Mayor para garantizar una iluminación adecuada, así como en la sustitución de otros cuatro puntos de luz existentes, mejorando así la eficiencia energética de la instalación.

La autorización contempla la ocultación y mimetización del cableado en fachada, así como el estudio de la posibilidad de soterrar el cableado. También se prescribe que la temperatura de color será en tonos cálidos y uniforme para toda la plaza.

También en Calatañazor, la Comisión ha autorizado para su ejecución la obra ‘Recuperación del patrimonio de Calatañazor. Limpieza, estudio y señalización de aljibe en la Cerca de Abajo’, así como el control arqueológico previo vinculado a esta obra que promueve el Ayuntamiento.

Si durante estos trabajos aparecieran estructuras o evidencias arqueológicas significativas, se haría necesaria una intervención arqueológica posterior que deberá contar con un nuevo proyecto de intervención.

La obra pretende poner en valor un antiguo aljibe, que supuestamente formó parte del sistema histórico de abastecimiento de agua. Esta actuación permitirá conocer con mayor precisión su estado de conservación, estructura y funcionalidad, además de garantizar su adecuada protección frente a posibles deterioros..

Excavación arqueológica en el paraje el Redondal en Osma

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha autorizado el proyecto de excavación arqueológica en el paraje de El Redondal, dentro del área protegida del yacimiento de Uxama, promovido por el Ayuntamiento de El Burgo de Osma.

La actuación tiene como objetivo comprobar el estado de conservación de los restos descubiertos en las intervenciones realizadas en 2003 y 2006.

Además, busca conocer mejor el potencial arqueológico de las zonas aún no excavadas, con el fin de asegurar su protección y valorar futuras acciones de consolidación o incluso su posible musealización.

El proyecto actual plantea realizar una prospección geomagnética en 579 metros cuadrados, un sondeo de 16 metros cuadrados en la zona excavada en 2003 para comprobar el estado de los restos tapados y una excavación arqueológica de unos 60 metros cuadrados, cuya ubicación se decidirá según los resultados del georradar.

Todos los trabajos se harán de manera manual, utilizando maquinaria solo para retirar niveles superficiales sin interés arqueológico. Una vez documentados todos los hallazgos, las estructuras volverán a cubrirse con geotextil, arena y tierra para garantizar su conservación a medio y largo plazo.