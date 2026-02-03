La CHD no descarta desembalses en Cuerda del Pozo si continúan precipitaciones

La Confederación Hidrográfica del Duero no descarta desembalses en la Cuerda del Pozo en los próximos días, ante el aumento de la capacidad de reserva en el pantano, debido al tren de borrascas que está cruzando la Península en las últimas semanas.

Actualmente, los embalses de la cuenca gestionados por la CHD almacenan 2.055,2 hm³, 162,8 hm³ más en la última semana debido al impacto del tren de borrascas en la cuenca, lo que supone el 72 por ciento de su capacidad.

Este registro se sitúa casi ocho puntos por encima de la media de la última década (64,3 por ciento) y 6,4 puntos menos que hace un año (78,4 por ciento).

El 3 de febrero, según datos oficiales de la CHD, el embalse de la Cuerda del Pozo acumula 193.90 hectómetros cúbicos, el 78 por ciento de su capacidad.

La previsión de agua embalsada es ascendente, con una capacidad máxima de 248.80 hectómetros cúbicos.

La Cuerda del Pozo ha experimentado un incremento notable de nivel, con la reiteración de lluvias, y se encuentra prácticamente lleno (78 por ciento) si se tienen en cuenta el margen de seguridad que hay que respetar y la previsión de más precipitaciones en las próximas fechas.

De hecho, el organismo regulador de la cuenca prevé, ante el incremento de las aportaciones en los próximos días, ir desembalsando de forma paulatina para evitar posibles afecciones aguas debajo de la cuenca.

En la comarca de Pinares, en la sierra de Urbión, donde ya hay más de un metro de nieve acumulada en la cota, se prevén más precipitaciones en los próximos días.

Actualmente la cuenca del Duero a su paso por la provincia no registra graves problemas, aunque sí refleja una crecida del cauce.

Reservas en la cuenca

La reserva por sistemas es la siguiente:

León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 68,1%

Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 76,3%

Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 72,1%

Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 66,8%

Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 76,1%

Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 69,7%

Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 74,1%

Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 79,1%

Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 73,7%

Esta información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.