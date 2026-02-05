El PSOE aborda en Soria la ordenación del territorio de Castilla y León

Jueves, 05 Febrero 2026 16:22

El PSOE de Castilla y León organizará el próximo sábado en Soria un nueva conferencia sectorial, que abordará la ordenación del territorio en la Comunidad más extensa de Europa.

La candidata socialista a las Cortes regionales, Esther Pérez, ha presentado este jueves la jornada como un espacio de diálogo con profesionales, agentes sociales y ciudadanía para recabar aportaciones que contribuyan a la elaboración del programa de gobierno y avanzar en propuestas frente al reto demográfico y las desigualdades territoriales.

La conferencia se celebrará este sábado en el Palacio de la Provincia de Soria a partir de las 10:00 horas y comenzará con una ponencia de la catedrática emérita de Geografía Humana Mercedes Molina, seguida de dos mesas de debate centradas en el territorio como eje de igualdad y cohesión.

La primera abordará el derecho a quedarse, el retorno y el concepto de “territorio 30 minutos”, con la participación, entre otros, del representante de Juventudes Socialistas Roberto Osorno y del vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez.

La segunda tratará la descentralización de servicios como instrumento frente a la despoblación, con representantes institucionales, académicos y del ámbito político.

Ordenación del territorio como decisión política

Pérez ha defendido que la ordenación del territorio “no es solo una cuestión técnica o administrativa, sino una decisión política que afecta a la igualdad de oportunidades”, destacando que debe situarse en el centro de las políticas públicas para corregir desequilibrios, garantizar servicios y construir cohesión social, económica y territorial.

En este sentido, ha planteado un modelo basado en nodos comarcales, redes funcionales y escalas inteligentes que aseguren el acceso a servicios esenciales —sanidad, educación o servicios sociales— así como a servicios administrativos, culturales o deportivos con independencia del lugar de residencia.

“Se trata de que todos los vecinos y vecinas tengan acceso a los servicios, al margen de su código postal”, ha afirmado.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de reforzar las cabeceras de comarca y articular un transporte público eficaz que conecte pequeños municipios con estos centros de servicios y con polos de empleo, apostando por una planificación eficiente que supere la actual dispersión territorial.

Cambio de modelo frente al reto demográfico

La candidata socialista ha asegurado que la situación demográfica de Castilla y León “no es irreversible” y ha defendido la necesidad de un cambio en el modelo de planificación territorial.

Como ejemplo, ha comparado la evolución poblacional con Castilla-La Mancha y ha advertido de las previsiones de pérdida de población si no se adoptan medidas.

También ha destacado iniciativas que evidencian oportunidades de desarrollo, como proyectos vinculados a centros de datos o inversiones públicas que generan empleo cualificado y diversificación económica en territorios afectados por la despoblación.

Pérez insiste que el PSOE ya trabaja en la elaboración de un mapa actualizado de servicios e infraestructuras que permita planificar con criterios objetivos la futura dotación territorial, optimizando recursos existentes y diseñando nuevas inversiones en función de las necesidades reales de la ciudadanía.

Finalmente, Pérez ha criticado la falta de planificación territorial durante décadas por parte del actual Gobierno autonómico.