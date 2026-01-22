La Diócesis agradece a sorianos respaldo en campaña tributaria del IRPF

Jueves, 22 Enero 2026 20:45

Los datos de la Asignación tributaria del IRPF confirman que la confianza de los ciudadanos en la labor de la Iglesia católica sigue creciendo en España, según ha resaltado la Diócesis de Osma-Soria.

En la última campaña de la renta, más de 9 millones de personas marcaron la X a favor de la Iglesia, lo que se tradujo en una asignación de 429 millones de euros, un 12 por ciento más que el año anterior.

Este respaldo no supone ningún coste adicional para el contribuyente ni afecta al resultado de su declaración, pero permite sostener una extensa labor pastoral, social, educativa y cultural en todo el país.

Esta tendencia positiva se refleja con especial claridad en la Diócesis de Osma-Soria, donde el compromiso de los ciudadanos se consolida año tras año.

Por cuarto año consecutivo, aumenta el número de declaraciones que marcan la X a favor de la Iglesia en la provincia.

En la última campaña se registraron 22.426 declaraciones, 235 más que el año anterior, manteniéndose un porcentaje cercano al 41 por ciento del total, una cifra superior a la media nacional y alineada con los valores más altos de Castilla y León.

Este respaldo se ha traducido en una asignación económica de 817.503 euros, lo que supone un incremento de más de 100.000 euros respecto al ejercicio anterior.

Si se observa la evolución a medio plazo, el crecimiento es aún más significativo: en cinco años, 1.246 personas más han decidido marcar la X en Soria, generando casi 300.000 euros adicionales para el sostenimiento de la Iglesia en la provincia.

Estos datos no son sólo números.

Detrás de cada X hay una apuesta concreta por una Iglesia cercana, presente en todo el territorio soriano y comprometida con las personas. Tal como refleja la Memoria diocesana 2024, la asignación tributaria es una de las principales fuentes que permiten sostener una red pastoral y social única en la provincia.

Gracias a esta colaboración, la diócesis mantiene activas 542 parroquias, muchas de ellas en pequeños pueblos, atiende la labor de 87 sacerdotes, impulsa la catequesis y acompaña a las familias en los momentos clave de la vida.

La Iglesia también está presente en el ámbito educativo, con 4 centros concertados y 1.650 alumnos, contribuyendo a la cohesión social y a la fijación de población en el medio rural.

Especial relevancia tiene la acción caritativa y social, canalizada principalmente a través de Cáritas y otras entidades diocesanas que han atendido a más de 18.000 personas en situación de vulnerabilidad: hogares para mayores, centros de menores, programas de empleo y proyectos de acogida a migrantes, además de los proyectos de cooperación en el tercer mundo.

Marcar la X a favor de la Iglesia en la declaración de la renta es un gesto libre, sencillo y compatible con otras opciones solidarias, como la X de fines sociales.

En el caso de Soria, se convierte en servicio directo al territorio, en cuidado del patrimonio cultural, en atención a los más frágiles y en presencia viva allí donde muchas veces no llega nadie más.

Los datos de este año confirman que la sociedad soriana conoce esta realidad y sigue confiando en ella. Una confianza que se traduce en compromiso y que permite a la Iglesia continuar siendo, también hoy, una presencia cercana y necesaria en el corazón de Soria.

Desde la Diócesis de Osma-Soria se quiere expresar un agradecimiento sincero y explícito a todos los sorianos que, año tras año, marcan la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta.

Su gesto, libre y responsable, es una muestra de confianza que se transforma directamente en acompañamiento pastoral, acción educativa, atención a los más vulnerables y cuidado del patrimonio común. Gracias a este apoyo constante, la Iglesia puede seguir sirviendo a Soria y a sus pueblos con cercanía, transparencia y espíritu de servicio.