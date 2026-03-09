Contrato formalizado para adecuar espacio expositivo de Los Casares, en San Pedro Manrique

Lunes, 09 Marzo 2026 16:49

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado hoy la formalización del contrato para ejecutar la renovación y adecuación del espacio expositivo del yacimiento de Los Casares, en San Pedro Manrique.

La adjudicación corresponde a la Diputación Provincial de Soria, que ejecuta el proyecto que financia el Gobierno de España, y asciende a 32.670 euros.

Esta intervención se integra en el PSTD Celtiberia Soriana, aprobado por el Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por los fondos Next Generation EU.

El plan articula varias actuaciones ligadas al patrimonio arqueológico, al turismo sostenible, a la digitalización de los recursos culturales y a la mejora de la experiencia de visita en enclaves de gran valor histórico de la provincia. La actuación de Los Casares forma parte del eje 4, dedicado a la competitividad, y da continuidad al trabajo que el PSTD despliega en torno a los yacimientos celtibéricos sorianos.

Este contrato permitirá renovar el espacio expositivo del yacimiento y ordenar mejor la acogida de visitantes.

El proyecto incluye la reparación y modernización de la construcción de madera ya existente, la aplicación de tratamientos de protección exterior, la instalación de paneles informativos de gran formato y una nueva señal de localización visible desde la carretera SO-630, además de varias señales direccionales dentro del entorno del yacimiento.

La actuación incorpora también una vertiente tecnológica destinada a facilitar la interpretación del enclave.

El pliego prevé dos posiciones de realidad aumentada para dispositivos móviles o tabletas, a partir de modelos tridimensionales de baja complejidad, y una recreación virtual del oppidum para ayudar a comprender la configuración histórica del asentamiento en su momento de mayor esplendor.

A ello se suma la instalación de una mesa interpretativa en la zona de aparcamiento y la adecuación del porche existente como espacio expositivo al aire libre. Todo ello permitirá una visita más clara, más didáctica y más atractiva para el público.

El Gobierno de España aprobó este plan dentro de la estrategia extraordinaria de sostenibilidad turística en destino para apoyar proyectos que combinan conservación del patrimonio, mejora de infraestructuras turísticas, digitalización y dinamización económica en el medio rural. En la provincia de Soria, esa planificación tiene uno de sus ejes principales en la valorización del legado celtibérico y romano, a partir de recursos tan significativos como Numancia, Uxama, Tiermes o Los Casares.

Areco, S. L.

En el caso de San Pedro Manrique, la actuación permitirá mejorar la presentación pública de uno de los enclaves arqueológicos incluidos en esta estrategia, facilitar el acceso a la información histórica y ordenar mejor la recepción de visitantes.

El anuncio de formalización fija un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación adjudicada recayó en Grupo de Arqueología Experimental Areco S.L., empresa soriana que presentó la oferta que obtuvo la mejor relación calidad-precio en este procedimiento.

El expediente se tramitó por procedimiento abierto simplificado y recibió una oferta.

La publicación de esta formalización se suma a otras actuaciones ya activadas dentro del PSTD Celtiberia Soriana. Entre ellas figura la redacción y actualización de planes directores en yacimientos emblemáticos de la provincia, como Tiermes, dentro de una estrategia que persigue proteger el patrimonio, mejorar su uso público y convertirlo en un factor de desarrollo territorial.