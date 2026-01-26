Publicadas locales y mesas electorales en Soria para elecciones autonómicas

Lunes, 26 Enero 2026 08:51

Las elecciones autonómicas continúan avanzando en su tramitación. Este lunes el Boletín Oficial de la provincia ha publicado la relación de locales y mesas electorales en la provincia y la configuración de las juntas electorales.

La relación de municipios con número y límites de las secciones electorales, sus locales y las mesas correspondientes a cada una de ellas son las siguientes:

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_192_a13efd10%232E%23pdf

De conformidad con el art. 14.1º de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación con el art. 10.2 y 4 de la misma y de acuerdo con por Decreto 1/2026 de 19 de enero del Presidente de la Junta de Castilla y León por el que se disuelven las Cortes de Castilla y León y se convocan elecciones para el día 15 de marzo ha quedado constituía la Junta Electoral Provincial de Soria estando presididia por María Luisa García García y actuando como vicepresidenta María Belén Pérez-Flecha.

El vocal judicial es Rafael María Carnicero y el vocal con voz y sin voto, Antonio Delgado, delegado provicnial de la Oficina del Censo Electoral. La secretaria es Margarita Jiménez Salas.

Además, se han constituido las juntas electorales de Zona en Soria, Almazán y EL Burgo de Osma.