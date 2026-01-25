Anastasio González celebra en Soria su centenario con su familia
Anastasio González Jiménez ha celebrado este domingo su centenario.
Nacido el 22-01-1926 en Valtajeros, en la comarca de Tierras Altas, trabajó hasta su jubilación en su pueblo como agricultor y ganadero.
Varios inviernos se desplazó a Pamplona a trabajar en la azucarera.
En la actualidad vive los inviernos en Soria y parte de verano en Valtajeros junto a su esposa Adoración, tienen dos hijos, cuatro nietos y dos biznietos.
Ha celebrado su centenario con gran parte de su familia, integrada por una treintena de participantes.