FOES rechaza "democratización de la empresa" planteada por el Ministerio de Trabajo

Miércoles, 11 Marzo 2026 14:53

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha respaldado la posición manifestada por la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y CEOE Castilla y León, ante la convocatoria de la mesa sobre la denominada ‘democratización de la empresa’, prevista para este jueves 12 de marzo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y comparte la decisión de no participar en dicho proceso.

La denominada mesa de ‘democratización de la empresa’ es una iniciativa impulsada a comienzos de 2026 por el Ministerio que lidera Yolanda Díaz con el pretexto de abrir un debate sobre la participación de los trabajadores en las empresas.

La iniciativa parte de un informe de expertos presentado al Ministerio y se plantea como base para una futura regulación que supondrá importantes cambios normativos en el funcionamiento interno de las empresas ya que, entre otras cosas, pretender determinar la participación de los trabajadores en la gestión y toma de decisiones, en los beneficios e incluso en la propiedad de las empresas.

FOES entiende que el planteamiento trasladado hasta el momento introduce elementos que podrían interferir en la gestión empresarial y en la capacidad de organización de las compañías.

Por ello, la organización empresarial soriana ha estimado en un comunicado que esta iniciativa supone un nuevo ejercicio de intervencionismo en la actividad empresarial y una vulneración del derecho a la propiedad privada, además de introducir un clima de incertidumbre que puede afectar negativamente a la confianza empresarial, a la inversión y, en consecuencia, a la creación de empleo.

La Federación ha alertado además de que la propuesta se plantea en un contexto internacional marcado por la inestabilidad económica y geopolítica, en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar nuevas tensiones económicas a escala global.

En este escenario, FOES ha considerado especialmente preocupante que se promuevan iniciativas que puedan trasladar un mensaje de desconfianza hacia el tejido empresarial y desalentar las inversiones en nuestro país y en nuestra provincia.

En la contra, la organización ha estimado necesario reforzar la confianza en el tejido empresarial y evitar mensajes que puedan trasladar incertidumbre.

Asimismo, FOES ha recordado que cuestionar el funcionamiento democrático de la empresa supone también poner en entredicho el modelo de relaciones laborales basado en la negociación colectiva, uno de los pilares y de los espacios más genuinamente democráticos del sistema económico y laboral español, reconocido como tal en la Constitución Española de 1978.

De hecho, la organización soriana ha advertido de que la propuesta podría entrar en contradicción con principios recogidos en el artículo 38 de la Constitución, que garantiza la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, así como con las facultades de organización y dirección que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a las empresas.

En este sentido, la Federación recuerda que el ordenamiento jurídico español permite a cualquier ciudadano constituir una empresa y asumir los riesgos asociados a la iniciativa empresarial, un principio básico del modelo económico y del desarrollo de la actividad productiva.

Por todo ello, FOES se ha sumado a la decisión adoptada de no participar en la mesa planteada por el Ministerio de Trabajo y reitera su apuesta firme por el Diálogo Social y por la negociación colectiva como instrumentos fundamentales para alcanzar acuerdos equilibrados que contribuyan a la estabilidad económica, al crecimiento empresarial y a la generación de empleo.