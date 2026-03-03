El PSOE compromete cambio de modelo sanitario, con más dinero para Atención Primaria

Martes, 03 Marzo 2026 17:07

El Partido Socialista ha presentado hoy, a las puertas del hospital Virgen del Mirón, su propuesta para transformar el modelo sanitario, apostando por un sistema centrado en las personas, adaptado al territorio y con un refuerzo decisivo de la Atención Primaria, que alcanzará el 25% del presupuesto sanitario.

La candidata socialista, Esther Pérez, ha denunciado que el actual sistema sanitario “es un modelo fracasado, sostenido únicamente por la voluntad de los profesionales, con listas de espera interminables y una Atención Primaria que necesita un refuerzo urgente, Un modelo que no responde a la realidad del territorio”

Pérez ha criticado los retrasos acumulados en infraestructuras sanitarias clave en la provincia, como las obras del Hospital Santa Bárbara, iniciadas en 2007 y aún sin finalizar, así como los centros de salud comprometidos y pendientes en Soria Norte, Almazán, El Burgo de Osma o San Leonardo.

“Hoy tenemos un sistema que no se adapta a un territorio como el nuestro, disperso y envejecido, con más enfermedades crónicas y mayores necesidades asistenciales”, ha señalado.

La propuesta socialista plantea un incremento progresivo de la inversión en Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario, con el objetivo de garantizar una atención cercana, ágil y equitativa.

Además, se impulsará el modelo de “territorio 30 minutos”, para asegurar el acceso a servicios sanitarios en condiciones de igualdad, independientemente del lugar de residencia.

“La salud es un derecho y no puede depender del código postal”, ha subrayado Pérez

Infraestructuras y reducción de listas de espera

Entre las medidas destacadas se incluyen la finalización de los centros de salud pendientes en la provincia, un plan de choque contra las listas de espera y el refuerzo de las cabeceras comarcales como puntos clave del sistema sanitario

El PSOE apuesta también por la transformación del hospital Virgen del Mirón en un centro sociosanitario orientado a la atención de personas mayores y pacientes crónicos.

“Queremos un sistema que cuide a quienes más lo necesitan y que dé respuesta a la realidad demográfica de Soria”, ha explicado la candidata.

El plan incluye ayudas para compensar los costes de desplazamiento a otras provincias, evitando que los pacientes de Soria tengan que asumir un sobrecoste por acceder a determinadas especialidades.

El modelo socialista incorpora además medidas para combatir la soledad no deseada y reforzar la atención a mayores:

Impulso de la ayuda a domicilio

Construcción de al menos una residencia pública por provincia

Creación de centros de día

Programas de detección y prevención de la soledad

Un cambio necesario

Pérez ha concluido apelando al voto para impulsar este nuevo modelo:

“Castilla y León y Soria necesitan un cambio. Un modelo centrado en las personas, que garantice igualdad en el acceso a la sanidad y que responda a las necesidades reales del territorio”.

El Partido Socialista defiende que este cambio solo será posible con el respaldo ciudadano en las urnas y con un nuevo liderazgo al frente de la comunidad.